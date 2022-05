Zijn alle knuppels eindelijk in alle hoenderhokken gegooid? Dan kan iedereen nu gewoon zijn smoel houden

Nadat ik in dit hoekje van de krant onlangs het fenomeen vibe shift besprak, kreeg ik een mailtje van mijn oma: ‘Ik snap nu weer wat beter waarom ik tegenwoordig echt niks meer snap. Troostrijk voor oma!’ Daar doe ik het natuurlijk voor, dus haar woorden indachtig opende ik TikTok en swipete als een ware cultureel antropoloog langs een man die met zijn dijen een watermeloen in tweeën breekt, een vrouw genaamd Amanda die wordt aangevallen door en struisvogel genaamd Karen en langs iemand die karamel op een tapijt smeert en daar 30 miljoen kijkers mee wist te trekken.

Daarna kwam ene @hugejerk met zulk goed nieuws dat ik TikTok tevreden weer afsloot. ‘Jongens, we hebben het voor elkaar,’ hoorde ik haar opgetogen zeggen. ‘We hebben genoeg hot takes. Is het niet geweldig? We hebben álle meningen gehoord. Iedereen kan nu gewoon zijn smoel houden!’ Het Tell Sell-achtige deuntje maakte het helemaal af.

Omdat mijn stukjes worden gelezen door in elk geval één vrouw van 87 die op de Veluwe woont, zal ik eerst even uitleggen wat een hot take is. Een Nederlandse vertaling is er niet, maar volgens het Cambridge-woordenboek is het een sterke mening waarover niet goed is nagedacht en waarmee veel mensen het oneens zullen zijn, vaak geuit op het internet.

Een hot take is een knuppel in het hoenderhok gooien, expres tegendraads doen omdat je die ochtend met je contraire beentje uit bed bent gestapt, advocaat van de duivel spelen als vrolijke debatoefening. Het smelten van de poolkappen? Gaat niet rap genoeg. Almere-Buiten? Mooiste stadsdeel van West-Europa. Het recht op abortus? Juist slecht voor de vrouwtjes, want ook sommige embryo’s hebben XX-chromosomen.

Wie nog origineel uit de hoek wil komen, moet naarstig op zoek naar een gat in de meningenmarkt. En dat daar niet eerder iemand in is gesprongen heeft vaak meerdere uitstekende redenen. Maar goed, nu zijn alle gaten dus gedicht, aldus @hugejerk vanaf het TikTok-front.

BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas: hot take-hekkensluiter. Beeld Hilde Harshagen

Nou, bijna alle dan, maar zij kon ook niet weten dat BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas deze week nog zou tweeten dat het ‘bijzonder’ is ‘dat Saharastof duizenden kilometers reist alvorens neer te slaan in Nederland en stikstof direct neerslaat op een naastgelegen Natura 2000 gebied’. Stof zijt gij en als stof zult gij neerslaan.

Iemand moest de hekkensluiter zijn, maar dit is dan echt de laatste geweest. We hebben alle hot takes verzameld, zelfs de ontzettend zeldzame. Wat een fantastische prestatie van het internet, waar de hot take in de 21ste eeuw uitgroeide tot een monster dat met geen mogelijkheid terug in zijn hol te duwen leek. Men had ontdekt dat het vanachter een scherm een stuk makkelijker was om tegen de haren in te strijken dan op een kringverjaardag, en dat er ook nog eens met smaak werd gehapt.

Politici met weinig zetels gebruikten de hot take om ophef en daarmee een zeteloverstijgende hoeveelheid media-aandacht te genereren. Irrelevante twitteraars die zich bekwaamden in de hot take werden graag geziene gasten aan de talkshowtafels. En ook complotinfluencers plukten er de vruchten van, want het verschil tussen een hot take en een complot was lang niet altijd duidelijk, of het nou ging over omvolking of zonnebrandcrème.

Een hele opluchting dus dat de hot take nu voorgoed verleden tijd is. Wat een rust, wat een focus. Wat een uitstekende verhouding tussen wat aandacht verdient en wat aandacht krijgt. Als je goed kijkt zie je het allerlaatste beetje opgewaaid stof gelijk een stikstofmolecuul neerdwarrelen op een Natura 2000-gebied. Bijzonder!