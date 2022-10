Zij mochten dan wel in een psychiatrische kliniek wonen, Poetin was pas écht gestoord – net als Baudet trouwens

Rusland was Oekraïne net binnengevallen en mijn patiënten keken naar beelden van een kapotgeschoten straat in het journaal. Tussen een berg puin en een uitgebrand autowrak stond een Oekraïner. ‘Dit komt allemaal door één gestoorde gek’, zei hij.

De patiënten knikten ijverig. Zij mochten dan wel in een psychiatrische kliniek wonen, maar Poetin was pas écht gestoord.

‘Hoeveel clozapine heeft hij nodig, denk je?’

‘Meer dan ik.’

De patiënten vergeleken hun dosis van het antipsychoticum en bediscussieerden opgewonden hoe hoog die van Poetin moest worden. In elk geval hoger dan die van hen, misschien wel twee keer zo hoog.

De meeste mensen die in een ggz-instelling worden opgenomen, gaan daarna weer naar huis, maar deze patiënten niet. Ze hebben daardoor weleens het gevoel dat ze knettergek zijn en dan is het best fijn als blijkt dat er iemand anders is die nog veel gekker is. Vooral op Jan-Willem (56) had Poetin een heilzame werking. ‘Die is gek, hè? Knettergek’, zei hij glunderend.

Opgewonden

Vandaag zitten de patiënten ook naar het journaal te kijken in de gezamenlijke huiskamer. Jan-Willem schuift opgewonden heen en weer op zijn stoel. Het is een herhaling – hij weet al wat er komt.

De verslaggever vertelt dat de andere politieke partijen zich zorgen maken over Thierry Baudet. ‘Hij lijkt een beetje in een parallel universum terecht te zijn gekomen. Hij is steeds openlijker aanhanger van de Russische president Poetin en zegt nu ook openlijk dat hij in complottheorieën gelooft. Hij denkt dat we worden aangestuurd door reptielen.’

‘Wat heeft hij?’, vraagt Jan-Willem met glinsterende ogen.

‘Wat?’, vraagt Cor (67), die in een hoekje van de kamer de krant zit te lezen. ‘Wie?’

‘Thierry Baudet.’

‘O, schizofrenie.’

‘Dan heeft hij wel een heel erge vorm’, zegt Patrick (47), die ook schizofrenie heeft maar zich niet in Baudet herkent.

‘Thierry Baudet moet hier eigenlijk ook wonen, hè?’, vraagt Jan-Willem. ‘Ja, toch?’

Daar moet ik even over nadenken. De meeste mensen die in complottheorieën geloven, denken gewoon niet graag na, maar trekken wel graag conclusies. Jan-Willem en zijn groepsgenoten geloven ook in complottheorieën, maar dat komt door hun psychotische stoornis.

In een psychose is het heel moeilijk om te begrijpen wat er om je heen gebeurt: je hersenen verwerken je gedachten en wat je waarneemt op een andere manier, waardoor je een andere werkelijkheid ervaart. Je kunt verbanden gaan zien die er niet zijn en dat maakt je vatbaar voor paranoïde wanen.

De wanen van de patiënten kunnen sterk lijken op de theorieën van complotdenkers: er is sprake van een samenzwering en de overheid, media en de wetenschap spiegelen ons een andere waarheid voor dan de échte waarheid. En net als complotdenkers kun je ze met alle bewijs van de wereld niet overtuigen van hun ongelijk.

Reptielentheorie

We moeten dus onderscheid maken tussen een complottheorie en een waan. Is de reptielentheorie irrationeel genoeg om een waan genoemd te worden? ‘Ja’, zeg ik. ‘Het zou goed zijn voor Thierry Baudet als hij hier een tijdje kwam wonen.’

‘Thierry Baudet is krankzinniger dan wij’, jubelt Jan-Willem.

‘Wij zijn toch niet krankzinnig?’, vraagt Hanna (62) en ze kijkt me verschrikt aan. ‘Ik ben toch niet krankzinnig?’

‘Je bent niet krankzinnig, maar je bent wel vaak heel ongelukkig. Daarom woon je hier.’

‘O, ja. Ja, dat is waar. Ik ben heel somber. Altijd al geweest.’

‘Wat zou jij doen als je een politieke partij had?’, vraagt Jan-Willem.

Hanna veert op in haar stoel. ‘Ik zou tegen armoede en kindermishandeling zijn, vóór goed onderwijs en ik vind dat dieren beter behandeld moeten worden.’

‘Ik stem op jou’, zegt Patrick.

Richard (38) zit woedend naar de tv te kijken. ‘Moet je dat mondje zien. Kijk dan, kijk dat bekje. O, wat zou ik hem graag op dat bekje timmeren.’ Richard heeft tbs.

‘Ik vind het een mooie man, hoor’, zegt Hanna. ‘Hij kan zo in een film spelen.’

‘The Shining’, bromt Cor achter de krant.

‘Op jullie groep is een kamer vrij’, zegt Jan-Willem tegen Patrick. ‘Als hij hier komt wonen, komt hij op jullie groep.’

‘Nee, hoor. Nee, laat hem maar op de Zonnebloem.’

De Zonnebloem is de afdeling voor crisisgevallen.

Thomas van der Meer is schrijver en werkt in een psychiatrische kliniek. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Arie Elshout. De namen in deze column zijn gefingeerd en sommige details zijn aangepast.