Zieken genezen volgens het model van Jezus Christus

Het nieuwe schip Global Mercy Rotterdam is een varend ziekenhuis waar de armsten van de wereld geholpen kunnen worden. Erik en Elja Boer gaan als christelijke vrijwilligers mee op missie naar Senegal. Wilde God hen wel hebben aan boord? ‘We hebben veel gebeden.’

Alsof er hogere machten in het complot zitten, is de lucht kraakhelder als de Global Mercy Rotterdam binnen vaart. Toeschouwers op de Erasmusbrug knijpen hun ogen samen tegen de zon die wordt weerkaatst door het wit van het nagelnieuwe cruiseschip. Het varende ziekenhuis van organisatie Mercy Ships gaat twee weken voor anker bij de Kop van Zuid voor het zijn eerste missie zal aanvaarden in Senegal.

Erik en Elja Boer met hun kinderen Juda en Nora in de Cruise Terminal in Rotterdam Beeld Anneke Stoffelen

Zelf had ik nooit van het bestaan van Mercy Ships gehoord, maar dat verraadt slechts mijn weinig religieuze achtergrond, begrijp ik als ik spreek met Erik (32) en Elja (29) Boer. Ze wonen sinds een paar maanden in een familiehut op de Global Mercy, met hun kinderen Nora (2) en Juda (4). ‘Wij hoorden vroeger als kind al de verhalen over Mercy Ships’, vertelt Elja. ‘Daar werden vaak collectes voor gedaan in de kerk. Ik weet nog dat ik op mijn 18de al dacht: wow, dat lijkt me gaaf.’

De schepen van Mercy Ships varen voornamelijk naar West-Afrikaanse bestemmingen, waar patiënten gratis chirurgische ingrepen kunnen krijgen die in hun land niet beschikbaar of toegankelijk zijn. De organisatie werd in 1978 opgericht door de Amerikaan Don Stephens en heeft als missie ‘hoop en genezing brengen aan de armen van deze wereld, volgens het tweeduizend jaar oude model van Jezus Christus’.

Dat mogen we vrij letterlijk nemen, lees ik in de thesis van medisch antropoloog Isabelle Lange, die promoveerde op Mercy Ships. De vaakst verrichte behandelingen aan boord zijn direct ontleend aan profeet Jesaja die de Messias aankondigt: ‘Dan zullen de ogen van de blinden worden geopend’ (staaroperaties), ‘dan zal de kreupele springen als een hert’ (orthopedische ingrepen), ‘de tong van de stomme zal juichen’ (correcties van hazenlip en open gehemeltes).

De Global Mercy wordt bemand door honderden vrijwilligers die betalen voor hun verblijf aan boord. Naast het medisch team is er ook allerhande technisch en logistiek personeel. Zo is Erik Boer als ‘supply manager’ verantwoordelijk voor de bevoorrading van het schip. Voorheen was hij logistiek directeur bij een groentetransportbedrijf. Dat is ook een van de redenen dat hij voor Mercy Ships wilde werken, zegt hij in de Cruise Terminal. ‘Je kunt natuurlijk ook dichter bij huis mensen helpen als vrijwilliger. Maar ik heb het gevoel dat ik hier, in het beroep dat ik eerder ook uitoefende, meer toe te voegen heb.’

Dat ze hun talenten willen inzetten voor anderen, voelden Erik en Elja altijd al. Lange tijd wisten ze niet hoe. Tot ze in het voorjaar van 2020 een informatieavond van Mercy Ships bijwoonden. ‘We hebben toen veel gebeden’, zegt Elja. ‘Wilde God ons daar wel hebben?’ Vier dagen later kregen ze het antwoord, toen de dominee tijdens het Pinksterfeest zijn preek concentreerde rond de vraag: wat is jouw roeping? Dat kon geen toeval zijn.

En dus zegden ze hun banen op en verkochten ze hun huis in Rotterdam om met hun twee kinderen voor twee jaar hun intrek te nemen op de Global Mercy. De oudste gaat al naar de school aan boord, waar plek is voor 110 kinderen. En ook al zijn er een kinderopvang, een café, een bibliotheek en een zwembad: het lijkt mij een benauwend vooruitzicht, twee jaar met je gezin op een schip.

Het was ook onderwerp tijdens de voorbereidende training die ze volgden in Texas, vertelt Elja. ‘Hoe ga je ermee om dat je alles achterlaat? Je identiteit wordt bepaald door waar je woont, wat voor werk je doet, je vrienden, je hobbies. Als dat allemaal is weggevallen, wie ben je dan nog?’

De Global Mercy voor anker bij de Kop van Zuid. Beeld Anneke Stoffelen

Het precieze antwoord op die vraag heeft ze nog niet. Maar ze kijkt er naar uit hoop te kunnen brengen in Senegal, de eerste bestemming waar de Global Mercy als ziekenhuis opereert. Ze zullen daar niet met de Bijbel het land in trekken; evangeliseren is bij Mercy Ships geen expliciet doel. ‘Dat spreekt me aan’, zegt Elja. ‘Dat je niet actief probeert te bekeren.’ Erik: ‘Maar als patiënten aan boord komen, is er zeker ruimte om samen te bidden en te zingen.’ Elja: ‘Door patiënten gratis en vanuit liefde te verzorgen, hopen we de mensen via ons werk kennis te laten maken met de liefde van God.’

Evangeliseren dus via daden, in plaats van woorden, suggereer ik. Erik: ‘Eh, zoiets ja.’