Zie statushouders als gewone medewerkers en niet als noodoplossing

Statushouder Mo aan het werk in een trein In Haarlem. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Het artikel over de statushouders bij de NS ademt een aanstekelijk optimisme. Begrijpelijk, want het raakt je als mensen voor wie werken lange tijd praktisch onmogelijk was, ineens met open armen worden ontvangen. Daar worden niet alleen de NS en de statushouders, maar ook reizigers blij van.

Toch is het pijnlijk dat de arbeidsmarkt eerst uit zijn voegen moet barsten voordat een statushouder als potentiële medewerker wordt gezien. Pas nu er geen ‘gewone’ medewerkers meer gevonden worden, komen zij in beeld.

Dat lot treft niet alleen statushouders, maar vrijwel iedereen die niet meteen rimpelloos past. Omdat ze in de ogen van de werkgever te oud zijn, omdat ze vanwege een beperking wat extra faciliteiten nodig hebben of omdat ze de taal niet vloeiend spreken.

En wat voel je je dan een tweederangsmedewerker, als je teamgenoot goedbedoeld verontschuldigend tegen een klant zegt: ‘We kunnen geen Nederlandse collega’s vinden’. Omdat die klant verrast is door jouw ‘verse’ Nederlands. Jij zit daar dus, bij gebrek aan beter. En dat raakt je tot diep in je ziel.

Als je bijzondere mensen ook aan je wilt binden, zie ze dan als ‘gewone’ medewerkers. En niet als een noodoplossing.

Marianne Janssen, Amsterdam

Toetsen

Aleid Truijens, volhardend en zeer gewaardeerd pleitbezorger van beter onderwijs, onderschrijft in haar column het belang van een reken- en taaltoets voor aanstaande leerkrachten. Zij eindigt met: ‘Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen, zal falen op alle belangrijke gebieden.’

Als dat waar is, pleit ik er voor de doelgroep uit te breiden met onze politici. En om de lat niet gelijk te hoog te leggen beginnen we met het niveau ‘Eindtoets basisonderwijs’.

Ik verheug me al op de kandidatenlijsten voor de komende verkiezingen, waar achter de namen van de kandidaten hun score op deze toets is vermeld.

Tiemen van der Worp, Bilthoven

Toetsen (2)

Als middelbare academicus volg ik momenteel in deeltijd een PABO-opleiding. Het verbaast mij dat in de column van Aleid Truijens, en ook elders in de berichtgeving over een in te voeren eindtoets voor taal en rekenen, niet wordt genoemd dat er op lerarenopleidingen al landelijke kennisbasistoetsen voor die vakken worden afgenomen. Zonder deze toetsen, op minimaal niveau eindexamen havo, haal je geen bevoegdheid.

Er is heus werk aan de winkel, maar dat legitimeert nog niet de smalende toon waarmee Truijens het huidige onderwijs wegzet.

Nils van Beek, Deventer

Koloniale onderdrukking

Sander van der Horst vraagt niet zonder reden aandacht voor Surinaamse en Indonesische activisten vóór, tijdens en na de oorlog. Hij stelt dat hun verhaal aantoont dat koloniale onderdrukking niet werd geaccepteerd , maar stelt direct daarna de vraag: ‘Wat zegt het dat deze activisten in hun eigen tijd zo gewelddadig de mond werd gesnoerd en vervolgens zo lang werden vergeten?’

Het antwoord moet denk ik luiden, dat koloniale onderdrukking door de meeste Nederlanders wel degelijk werd geaccepteerd, of dat het ze in ieder geval koud liet.

Wat het (enige) Indonesische Tweede Kamerlid Roestam Effendi betreft: die was tussen 1933 en 1940 als lid van de marginale CPN-fractie een roepende in de woestijn, werd direct na de oorlog door zijn partij geschorst, ging terug naar Indonesië en mocht van geluk spreken dat hij de anticommunistische zuiveringen van 1965 heeft overleefd.

Evert van Ginkel, Leiden

Zoek de verschillen

Elke VVD’er vindt het normaal dat elk land van de EU een eerlijk aandeel neemt in het opnemen van asielzoekers. Niet elke VVD’er vindt het normaal dat asielzoekers in Nederland eerlijk worden verdeeld over de gemeenten. Zoek de verschillen.

Ludo Gregoire, Leiden

Leegheid

Wat een schitterend stuk in het Magazine (5/11) over die rijkaard Michel Perridon. Een prachtige exposé van de leegheid van het bestaan van de moderne miljonair in de lege stad Dubai. In een absurde wereld is absurditeit en commentaar daarop vaak lastig te scheiden. Het is niet vaak dat we opgezadeld, of zelfs beloond worden met een stuk dat zo sluimerend en schitterend de gebakken lucht van het kapitalisme laat zien. Beste Volkskrant, dankuwel.

Joep Schoenmakers, Rotterdam

Robin Hood

Waar blijft Robin Hood nu we hem zo hard nodig hebben?

Marieke Doomen, Oosterbeek

Winnaars

Afgelopen zaterdag: een voorpagina en een prachtig (en aangrijpend) artikel in de Volkskrant over de klimaatramp die zich voor onze ogen voltrekt.

Intussen roept het katern Economie van dezelfde krant wederom een opportunist uit tot ‘Winnaar van de week’, die de regels handig bespeelt om op de korte termijn wat extra geld te verdienen. ‘Verliezer van de week’ is iemand die uit moreel besef probeert het juiste te doen (en wellicht iets gemist had daarbij).

De voorbije weken lees ik de voorbeelden met toenemende verbazing: gas-graaien (Waddenzee), wegkijken bij misstanden door Elon Musk (China). Dat zijn jullie winnaars? Het geeft de indruk dat de Volkskrant-redactie op economisch vlak nog in de 20ste eeuw leeft: maximale groei en het nastreven van de meeste winst in geld is het best.

Precies de route die geleid heeft tot de huidige klimaatcrisis.

Wat we nodig hebben is perspectief op ‘echte winnaars’ die het lukt om brede waarde te realiseren. Noem het betekeniseconomie (Kees Klomp) of iets anders, maar bekijk de combinatie van sociaal-maatschappelijke, ecologische én financieel-economisch waarde.

De meeste van de huidige winnaars schuiven dan door naar ‘verliezers’. De natuur, onderdrukten wereldwijd en toekomstige generaties zullen het daar ongetwijfeld mee eens zijn.

Mochten jullie op zoek zijn naar een nieuw soort winnaars, dan zijn er genoeg actuele voorbeelden.

Casper ten Kate, medeoprichter Wearth (duurzaamheidsstrategie), Utrecht