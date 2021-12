Zeventienduizend truckers gezocht. Die twaalf uur per dag werken, en af en toe in de cabine slapen

Van een vrachtauto af gezien, zijn we allen even klein. Luxewagens zwermen jachtig langs, en Tim vraagt zich af of die mensen weten dat hij hun online bestellingen in z’n oplegger heeft.

‘Rust kan je redden’, zegt Tim, best vaak. Ook zegt hij: ‘Mensen denken: het is maar een chauffeur.’ Of: ‘Mensen denken: een chauffeur is een man met een dikke buik en een grote bek.’ En dat het fijn zou zijn als iemand gewoon eens zei: ‘Wat goed dat je er bent.’

Het is de dag van de chauffeur. Voor truckersrestaurant De Tweede Steeg, waar de gehaktbal moedig standhoudt, zingt Samantha Steenwijk op zwarte stilettohakken een truckerslied. Tims auto staat met zeven andere in een halve cirkel opgesteld, ‘toch mooi, die waardering’. De auto’s dragen Nederlandse kentekens, erachter twee overnachtende Bulgaren met de gordijnen dicht en de standkachels aan.

Tim Fransen, aan het werk. Beeld Toine Heijmans

Al die trucks, rijen dik op elke parkeerplaats, het is een onbesproken symptoom van de consumptie-economie. Ook Nederlandse chauffeurs met binnenlandse ritten overnachten in hun auto’s, liefst op een plek als deze, waar ze douchen en eten en een filmpje kijken in de cabine. Altijd schone kleren mee; soms moet Tim een halfuur van huis aan de kant omdat zijn zuivere rijtijd is verstreken. Dit vak is vrijheid, zegt hij, ‘maar je wordt ook een soort van geleefd’.

Mee met Tim Fransen, 31 jaar waarvan 13 beroepschauffeur. Vijf- tot zevenhonderd kilometer per dag voor zes of zeven klanten, de avond tevoren krijgt hij een mail met venstertijden. Rijden is ‘de fouten opvangen van een ander’, zegt hij - een luxewagen schiet nog even snel voorlangs, ‘allemaal Remi’s hè, alleen op de wereld’.

Laden in Nijkerk, 03.45 uur, lossen in Mijdrecht, naar Amersfoort voor het liedje van Samantha, laden in Utrecht, lossen in Berkel en Rodenrijs, net voor vieren terug. Twaalf tot vijftien uur in touw, vier dagen per week, ‘vroeg uit laat thuis’, ‘we moeten het hebben van het overwerk’.

Rijden is rekenen. Staat in de wet: maximaal 56 uur per week, maximaal 90 uur per twee weken, maximaal twee keer per week 10 uur, maximale onderbroken tijd 4,5 uur, 30 minuten pauze bij 6 of 9 uur ononderbroken werk. Dagelijkse rust minimaal 11 uur achter elkaar, drie maal te verkorten tot 9 uur, eventueel op te delen in eerst 3 uur rust en dan 9 uur maar niet andersom. Zo puzzelt de chauffeur z’n werkweken bij elkaar, en z’n salaris, aangevuld met weekendtoeslag, nachtvergoeding, koffiegeld.

‘Als je geen twaalf uur per dag werkt, verdien je geen moer’, zegt een collega aan het laadperron van het distributiecentrum - in het land van acht uur per dag gelden voor chauffeurs andere regels.

Rust kan je redden: ‘je moet bij jezelf blijven’, zegt Tim, ‘je bent zelf verantwoordelijk’. Voor alles. Het rekenwerk, het laden en lossen, het contact met de klant, de veiligheid, ‘het is niet alleen maar rijden’.

Zijn DAF XF is zes weken oud en zestien meter vijftig lang, een testmodel met doorkijkspiegels en dodehoekcamera dat waarschuwt met een piepsysteem. Het registreert zijn bewegingen, zelfs als Tim naar mij kijkt gaat het af. Stapelbed, kerstverlichting, tegen de voorruit een roze kentekenplaat voor zijn dochter ♥ Ivy-Jill ♥, twee maanden oud. Een trucker is altijd weg, had hij zijn vriendin gewaarschuwd. Gelukkig wilde ze trouwen.

Van een vrachtwagen af gezien, bestaat Nederland uit distributiecentra. Tim contrastuurt achteruit dock 17 in, tien centimeter speling, beent de koelhal binnen en rolt containers met kaas, soja en carpaccio in zijn oplegger, puzzelt ze op de goede plek, vergrendelt ze met aluminium balken, checkt de asbelasting en rijdt weg. Het is fysiek werk. Over een uur rijden mag alles er weer uit.

Het is voor de gemaksdienst Picnic. Steeds groter worden de distributiecentra, maar chauffeurs zijn er niet. Zeventienduizend vacatures, en als ik vraag wat zou helpen, zegt Tim: meer salaris en meer waardering. ‘Ze kunnen me een dikke auto geven, dat is mooi, maar ik had liever vier ruggen in de maand.’

Leraren en verpleegkundigen, daar gaat het meestal over wat de ruggengraat van het land betreft. Truckchauffeurs komt niemand tegen. Ze geven elkaar bijnamen, Tim is ‘de lange’, een teken van kameraadschap aangejaagd door onbegrip.

Zijn grootste angst is in slaap vallen, ‘als je de muziek steeds harder zet en het raampje open moet, ben je eigenlijk al te laat’, ‘je bent een cadeautje hoor’, ‘je bent helemaal plat’.

Rust kan je redden.

Morgenochtend 04.00 uur laden, dus na het eten naar bed. Zoals elke avond.