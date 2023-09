Zet de NS ook extra treinen in voor klimaatfans?

Passagiers in een speciale Klimaattoptrein, die in 2021 vanaf Amsterdam Centraal, via Rotterdam en Brussel naar Londen reed. Vanaf daar reisden de inzittenden met een andere trein door naar Glasgow, waar destijds de jaarlijkse klimaatconferentie van de Verenigde Naties werd gehouden. Beeld ANP

Het laatste weekend van augustus zetten de Nederlandse Spoorwegen extra treinen in en vervoerden zo duizenden Formule 1-fans naar Zandvoort.

Hulde.

Komend weekend gaan duizenden fans van duurzaam openbaar vervoer en transport naar Den Haag om te protesteren tegen subsidies voor de vervuilende fossiele industrie. Denk aan onder meer 2,4 miljard euro per jaar voor de luchtvaartsector en ook bijvoorbeeld accijnsvrijstellingen voor de binnenlandse scheepvaart.

Zet de NS dan ook extra treinen in voor deze supporters? Of staan mensen die oprecht achter de NS staan dadelijk weer op stations te kijken naar overvolle treinen?

David Postma, Wageningen

The Suits

Best cynisch dat juist commerciële advies- en consultancybedrijven alarm slaan over de penibele, financiële vooruitzichten van zorginstellingen. In de ruim 20 jaar dat ik – eerst als verpleegkundige en later als leidinggevende – in verschillende ziekenhuizen en verpleeghuizen werkte, zag ik ze komen en gaan: slimme, snelle, vaak jonge accountants en adviseurs. Van bijvoorbeeld BDO en EY, die bedrijfsmatige processen doorlichtten, benchmarks uitvoerden en zorgpaden ontwikkelden.

Op de werkvloer noemden we ze gekscherend ‘The Suits’. Wees kritisch en houd deze gasten zoveel mogelijk buiten de deur, ten faveure van eigen (zorg)personeel. Scheelt een flinke slok op een borrel.

Nanette Haze, Nijmegen

Kinderpagina

Wat een topidee van de 9-jarige Berber Faeseler, die kinderpagina in de Volkskrant. Moet deze wel elke dag dezelfde kwaliteit hebben als het NOS Jeugdjournaal. Hij moet dus geschikt zijn voor kinderen én ook voor volwassenen voor wie veel artikelen lastig behapbaar zijn. Denk aan nieuwkomers en mensen met leesproblemen. Wat een mooie uitdaging.

Oda Visser, Zeist

Serieus nemen

Berber Faeseler heeft natuurlijk helemaal gelijk: er hoort tenminste één kinderpagina in de Volkskrant te zijn. Ik ben mijn ouders nu nog dankbaar dat wij vroeger De Blauw Geruite Kiel kregen te lezen in Vrij Nederland. Waarschijnlijk de reden dat ik nu nog steeds kranten lees.

Als je je toekomstige lezers niet serieus neemt, heb je als krant natuurlijk geen bestaansrecht.

Maarten Kools, Amsterdam

Mobiele telefoon

Dat er iets moet gebeuren aan het feit dat kinderen zoveel tijd voor het scherm van hun mobiele telefoon doorbrengen, lijkt me evident. Het gesprek lijkt echter louter te gaan over wat de scholen zouden moeten doen om het telefoongebruik van leerlingen aan banden te leggen.

Daar waar docenten, onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders hun uiterste best doen om, al dan niet op advies van de overheid, gezamenlijk beleid en goede afspraken te maken en hierop te handhaven, les te geven over mediawijsheid en bovenal de sociale interactie van kinderen te bevorderen, is de discussie ten onrechte bijna volledig verschoven van de eettafel naar de scholen.

Het is niet de basisschool die de eerste telefoon aan een 8- of 9-jarige geeft. Een dagelijkse schermtijd van 12 uur is niet haalbaar tijdens een schooldag van 7 uur. Vraag is ook of het concentratieprobleem niet minstens zo erg het gevolg is van nachtelijke TikTok-­activiteiten. Scholen nemen hun verantwoordelijkheid al. Laten we dit thuis ook doen.

Loes Kockmann, Tilburg

Vapen

Ik heb het artikel over vapen met stijgende verbazing gelezen. Waarom mag dit gewoon? Alle argumenten om de verkoop van ­e-sigaretten per direct te verbieden zijn te vinden in dit stuk. Ik dacht dat kinderen beschermd worden in ons land, maar kennelijk niet.

Stan van Dijk, 14 jaar, Rhoon

Wolf

De Europese Commissie ‘overweegt de beschermde status van de wolf in Europa af te zwakken’. Voornamelijk omdat ze een bedreiging kunnen vormen voor de veestapel. En wanneer gaat Europa de beschermde status van slachters – die tientallen miljarden onschuldige dieren per jaar afslachten – en jagers, die vaak alleen voor de lol dieren vermoorden, aanpakken?

Frank Scimone, Amsterdam

Geluk

Geluksprofessor Ruut Veenhoven merkt dat mensen in Nederland langzaam maar zeker gelukkiger worden. (Wetenschap, 2/9) Het gaat om levenskunst en levensvoldoening, zegt hij. Dichter Jules Deelder dacht er het zijne van en schreef eens: ‘Ben je gelukkig? Gelukkig niet.’

Arjen Boswijk, Groningen