Zes afleveringen ‘Pawn Stars’ achter elkaar, eigenlijk is dat nog te weinig

Las Vegas staat niet in mijn top 100 droombestemmingen. Maar als ik er dan toch onverhoopt een keer ben, moet en zal ik een bezoek brengen aan de Gold & Silver Pawn Shop. Deze pandjeswinkel staat centraal in de realityserie Pawn Stars, waarvan inmiddels een miljoen seizoenen zijn gemaakt die tot het einde der tijden en lang, lang daarna herhaald zullen worden op RTL 7. Concept: er komen mensen langs die allerlei spullen willen verkopen en de medewerkers bieden altijd veel minder dan de verkoper vraagt.

De winkel wordt gerund door de familie Harrison, die bestaat uit louter uit de kluiten gewassen mannen, Amerikaanser dan McDonalds en grootheidswaan. Wijlen Richard Harrison, die in 2018 overleed, was een oude, zwijgzame man die qua uiterlijk en bereidheid tot glimlachen sterk deed denken aan Maarten van Rossem. Zijn zoon Rick is een stoere kale vent met ringbaardje die heel erg goed met zijn armen over elkaar kan staan. Corey is dan weer Rick’s zoon, maar je zou denken dat het zijn vader is. En dan is er nog familievriend Chumlee, die er precies zo uitziet als je zou vermoeden.

In de basis heeft Pawn Stars dezelfde aantrekkingskracht als Tussen Kunst en Kitsch: mensen komen langs met bijzondere voorwerpen en zijn benieuwd wat ze er voor kunnen krijgen. Maar waar bij Tussen Kunst en Kitsch de hebzucht vaak wordt verpakt met een omfloerst ‘oh nee hoor, ik ben gewoon benieuwd wat het verhaal erachter is’, laat die zich bij Pawn Stars open en bloot zien: de mensen die bij de Gold & Silver Pawn Shop langskomen zijn alleen maar geïnteresseerd in dollars. Die plompe oppervlakkigheid moet dan enigszins gecompenseerd worden met objectgerelateerde feitjes die de mannen achter de balie op wonderbaarlijke wijze altijd paraat hebben, hoe obscuur het voorwerp in kwestie ook is (dit is natuurlijk gescript, maar juist die pretentie is de kers op de taart).

Rick (l) en Chumlee onderhandelen met een klant over een Amerikaanse voetbal. Beeld RTL7/Pawn Stars

In een van de afleveringen kwam een vrouw langs met een scheepsbel van een vergaan VOC-schip. Het museumstuk was in geweldige staat en zou iedereen met een korrel cultuurhistorisch besef weke knieën bezorgen. De waarde werd door een kenner geschat op zo’n 14 duizend euro. Na afloop stond de vrouw op het parkeerterrein voor de winkel. ‘Ik ga verhuizen en dit dekt al mijn onkosten.’ Ze glunderde. ‘En misschien kan ik er nog een grote televisie van kopen.’ Ik troostte me met de gedachte dat de scheepsbel nu beter af is.

Pawn Stars is elke dag op televisie - of beter: het is altijd op televisie. Neem een dag als dinsdag. Tussen 14:30 uur en 16:30 uur worden er vier afleveringen achter elkaar uitgezonden. Dan is er tot 17:50 uur even gelegenheid om jezelf op te frissen en wat te eten, om je vervolgens tot 20:30 uur weer met fris gemoed te kunnen storten in de koortsachtige trip die de Amerikaanse droom is, zes (!) opeenvolgende afleveringen lang. En eigenlijk is dat nog te weinig.