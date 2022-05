Zelfs Poetin ziet dat de dagen van Europa als beste klant voor Russische energie geteld zijn

In de strijd om Oekraïne verzetten beide kampen razendsnel hun bakens. Het Westen levert Oekraïne zware wapens, terwijl Rusland voor het eerst EU-landen van het gas heeft afgesloten. Tijdens de Koude Oorlog en de oorlog in Oekraïne van 2014 bleef Rusland gas leveren, omdat het een betrouwbare leverancier wilde zijn. Zelfs voor landen waarmee het in een geopolitiek conflict was verwikkeld.

Dat is voorbij, wellicht omdat president Poetin ziet dat de dagen van Europa als beste klant voor Russische energie geteld zijn. Omgekeerd is een boycot van Russische energie door de EU nu vrijwel onontkoombaar geworden. Europa moet zijn afhankelijkheid van Russische olie en gas zo snel mogelijk beëindigen, omdat Russische energie een politiek wapen is geworden dat elk moment door Poetin kan worden ingezet.

De import van Russische energie was om morele en strategische redenen al moeilijk te verteren. Terwijl Europa Oekraïne met miljarden euro's steunt, maakt het elke dag een miljard euro over voor Russische energie, geld waarmee Poetin zijn oorlogsmachine kan financieren. Om een einde te maken aan deze ongerijmdheid werd al een EU-boycot van Russische steenkool afgekondigd. Waarschijnlijk zal olie deze week volgen. Daarna is het gas aan de beurt, waarbij Rusland overigens moeilijker te vervangen is dan bij olie.

Veel lidstaten, Duitsland voorop, aarzelen om de import van Russische energie abrupt te beëindigen, uit angst voor stijgende prijzen, ontevreden burgers en een recessie die de economische basis van Europa kan ondermijnen. Die aarzeling is begrijpelijk, maar de afsluiting van Polen en Bulgarije laat zien dat de import van Russisch energie zo snel mogelijk moet worden afgebouwd. De gevolgen daarvan zijn overkomelijk als de laagste inkomens worden gecompenseerd en Europa versneld op zoek gaat naar alternatieven.

Rusland en het Westen raken steeds meer verwikkeld in een conflict dat langer gaat duren en waarin de grenzen aan beide zijden worden verlegd. Rusland is bereid pijn te lijden door Europa, zijn belangrijkste klant op energiegebied, af te stoten. Europa kan niet achterblijven. De logica van een escalerend conflict vraagt om een heroriëntatie van het Europese denken op moreel en economisch gebied. Europa mag niet langer afhankelijk zijn van een vijand van de vrijheid. De economische pijn van een energieboycot is de prijs die betaald moet worden voor het verdedigen van de Europese vrijheidsorde waarop Rusland zo'n inbreuk maakt.