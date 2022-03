Zelfs grondlegger Bessel Kok vindt het terecht dat ‘zijn’ Swift neutraliteit opgeeft

In 1986 heb ik hem in Brussel ontmoet, daarna zijn we bevriend geraakt en tegenwoordig beschouw ik hem als een van mijn beste vrienden. Bessel Kok (80) is Amsterdammer van geboorte. Zijn vader schreef kinderboeken, detectives en reisverhalen, maar was daarnaast directeur van Renault-oliën. Al vroeg begreep hij de voordelen van propaangas en LPG. Zijn avontuurlijke geest bracht hem ook naar New Mexico, waar hij enige tijd doorbracht in de commune van D.H. Lawrence.

Die avontuurlijkheid heeft Bessel van zijn vader geërfd. Wegens het Amsterdamse woningtekort (!) vertrok hij naar Antwerpen en vandaar naar New York, waar hij als accountant werkte voor een Canadees bedrijf in whisky. Via Engeland keerde hij terug naar België en werd financieel adviseur van een Franstalige bankholding, tot in 1973 een telefoontje uit Stanford kwam met de vraag of ze geïnteresseerd waren om een internationaal telecommunicatienet op te zetten dat het onderlinge geldverkeer tussen banken regelen kon.

Met vier anderen ging Bessel aan het werk. Een Zweed werd projectleider en hij de financiële man en degene die de marketing zou verzorgen. Ze moesten een lening (8 procent) afsluiten, want het was een privaat initiatief. In 1977 stonden zij aan de rand van een faillissement, maar juist op tijd was het systeem klaar. Ze hoefden alleen nog op een knop te drukken. Bessel herinnert zich dat in 1977 voor het eerst geld van een bank in Brussel naar een bank in Londen werd overgemaakt: ‘We wisten echt niet of het zou werken, even zo goed was het geld verdwenen in de krochten van het internet, maar het lukte. Er ging een applaus op alsof wij op de maan waren geland.’

De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) was geboren. Sindsdien heeft het bedrijf een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Tussen 1980 en 1991 was Kok als ceo de hoogste baas van Swift. Het imposante Swift-gebouw, dat nabij Brussel in Terhulpen staat, heeft hij door de Spaanse architect Ricardo Bofill laten ontwerpen en bouwen. Kok heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle banken ter wereld zich bij Swift aansloten, ook de Amerikaanse die aanvankelijk nogal sceptisch waren omdat Swift een Europese onderneming is. In feite kan geen enkele bank meer zonder Swift. Daarmee was de tijd voorgoed voorbij dat het twee weken duurde om je geld overgemaakt te krijgen naar je tante in Japan. Hoewel Bessel op allerlei fronten nog steeds zeer actief is, mag Swift als zijn levenswerk worden beschouwd. Hij woont al lange tijd in Praag en ik zoomde met hem. Wat vindt hij ervan dat Swift wordt ingezet als boycotwapen tegen de Russen?

Bessel Kok: ‘Wij hebben als Swift altijd strikte neutraliteit nagestreefd. Destijds hebben wij van de Verenigde Arabische Emiraten het verzoek gekregen om Israël af te sluiten. Alle pogingen in die richting hebben wij kunnen afweren. De Amerikanen vonden het niet prettig dat Cuba meedeed, maar ook Cuba is in Swift gebleven. Toch heeft Swift een paar jaar geleden onder zware Amerikaanse druk Iran eruit moeten gooien. Je zag onmiddellijk de gevolgen voor de Iraanse economie, die met 30 tot 40 procent is gekrompen.’

Maar vind je het nu terecht dat Swift haar neutraliteit opgeeft?

‘Ja, dat is terecht, want wat Poetin doet, gaat alle perken te buiten. Zoiets kan het westen niet langer tolereren. In zekere zin ben ik er nu ook persoonlijk bij betrokken. Tsjechië waar ik woon, grenst weliswaar niet aan Oekraïne, maar Slowakije wel, en dan komt het dichtbij. Bovendien ben ik in Oekraïne werkzaam geweest, ook in de regio Donbas, om de Oekraïense telecom te privatiseren en moderniseren. Ik heb het meegemaakt dat Oekraïners en Russen vriendelijk met elkaar omgingen. De tegenstellingen daar zijn volledig door Poetin ingestoken. Goede vrienden in Odessa bellen me nu wanhopig. Ze zijn bang en zij hebben voor ons een tweedelige boodschap. Ten eerste: stuur wapens. En ten tweede: sluit Rusland volledig af van Swift. Niet voor 70 procent, maar voor 100 procent. Daar ben ik het mee eens. Als je zoiets niet helemaal doet, zijn de Russische banken slim genoeg om taken aan elkaar over te dragen.’

Denk je dat de Russen en Chinezen een alternatief betalingssysteem kunnen opzetten?

‘Dat zal moeilijk zijn, want er komt veel kennis en ervaring bij kijken. Bovendien kunnen zij op weinig vertrouwen rekenen. Swift werd aanvankelijk gezien als een duister bedrijf in een donker bos, maar ik heb getracht het zo open mogelijk te maken. Dat is ook een deel van het succes. Het is vreemd dat de hele wereld zich nu met Swift bezighoudt. Ik heb het logo zelf nog op een viltje getekend. Eerst heette het Swit, maar omdat we dat niet mooi vonden klinken, hebben we er een f tussen gezet.’