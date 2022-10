Zelfs een aanslag kan geen verandering meer brengen in het vijanddenken

De dader van de aanslag op de echtgenoot van Nancy Pelosi lijkt te zijn gevoed door vijandige retoriek. Hoe een gestoorde theorie tot een gestoorde daad kan leiden.

De polarisatie in de Verenigde Staten heeft opnieuw geleid tot een politieke geweldsdaad. Vrijdag werd de 82-jarige Paul Pelosi thuis met een hamer de schedel ingeslagen. De dader vroeg bij herhaling waar zijn vrouw Nancy was. Daarmee lijkt het erop dat zij, de nummer drie van de Democratische partij, het eigenlijke doelwit was, na jaren het mikpunt van Republikeinse hatelijkheden te zijn geweest.

Conservatieve politici en mediafiguren waren er als de kippen bij om de dader te reduceren tot ‘gestoorde eenling’. Maar zijn verwording en verblinding lijken te zijn gevoed door de vijandige retoriek die al maanden over Amerika wordt uitgestort. De man, altijd al een zonderling, was een gretig afnemer van complottheorieën over gestolen verkiezingen, dodelijke vaccinaties en de mondiale elite.

Zeker, de Verenigde Staten hebben een lang verleden van politiek geweld. Vier presidenten en tientallen andere politici werden de afgelopen twee eeuwen vermoord, net als politieke kopstukken als Martin Luther King. De kogel komt lang niet altijd van rechts: vijf jaar geleden opende een linkse activist het vuur op een aantal Republikeinse parlementariërs tijdens een potje honkbal, waarbij afgevaardigde Steve Scalise zwaargewond raakte.

Nieuw is dat zo’n geweldsdaad niet zonder meer wordt veroordeeld door de politieke tegenstanders van het slachtoffer. Ja, een aantal ‘ouderwetse’ Republikeinen betuigden hun afschuw en medeleven, onder wie voormalig vicepresident Mike Pence en de fractieleider in de Senaat, Mitch McConnell. Maar oud-president Donald Trump, de facto partijleider, hield zijn mond. Zijn zoon Donald jr. twitterde een foto van een hamer en een onderbroek, met daarbij de tekst: ‘Hier mijn Paul Pelosi Halloween-kostuum.’ Hun volgelingen in het Huis van Afgevaardigden zeiden niets of kwamen pas na aandringen met zuinige verklaringen. Pro-Republikeinse media en influencers als Fox News, Glenn Greenwald en Elon Musk kwamen met leugens, bothsidism en absurde verzinsels die rechts van elke verantwoordelijkheid ontsloegen. Links had het zelf gedaan.

Die reacties zijn minstens zo zorgelijk als het incident zelf. Het vijanddenken, waardoor Pelosi een belangrijke kop van Jut is geworden, is kennelijk in zo’n diepe groef terechtgekomen dat zelfs een aanslag daar geen verandering meer in kan brengen.

Het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 heeft niet de loutering gebracht waar sommigen op hoopten. Integendeel: nog steeds gelooft bijna tweederde van conservatief Amerika dat Joe Biden niet de rechtmatige president is. Marjorie Taylor Greene, een afgevaardigde uit Georgia, die vond dat Pelosi een verrader was die dood moest, wordt naar alle waarschijnlijkheid gewoon herkozen.

Hoe causaal het verband is tussen een gestoorde theorie en een gestoorde daad is nooit echt hard te maken. Maar het is niet voor niets dat Amerikaanse veiligheidsdiensten rechtsextremisme al een paar jaar als grootste binnenlandse terroristische dreiging beschouwen. Ditzelfde geldt voor Nederlandse diensten. Wie complottheorieën verspreidt, moet zich dat realiseren.