Zelfs de Meilandjes konden het oersaaie ‘Heb ik wat van je aan?’ niet redden

Als je tv-recensenten maar lang genoeg blijft pesten met talloze herhalingen, langlopende zomerhits en eindeloze voetbalanalyses van Wesley Sneijder, belanden ze uiteindelijk vanzelf in het donkere tv-woud dat Net 5 heet. Het was zo’n beetje de enige zender waarop we woensdagavond nog iets nieuws konden zien, in de vorm van fashionprogramma Heb ik wat van je aan?, een curieuze mix van Sterren op het doek, Heel Holland bakt en Project Runway.

Drie beginnende ontwerpers mogen aan de slag om ‘een ultieme outfit’ te ontwerpen voor ‘een BN’er die op de gastenlijst staat van een belangrijk evenement’. In deze aflevering was dat Maxime Meiland, die meedeed omdat ze een avondjurk zocht voor de eerste dans op haar bruiloft (voor de duidelijkheid: het ging niet om een trouwjurk, maar om ‘een van de jurken’). Normaal gesproken was Meiland meer van het hysterische, maar voor deze speciale gelegenheid wilde ze vooral ‘niet te veel’ (een Meiland die ‘niet te veel’ wilde, dat maakte dit programma in ieder geval volstrekt uniek). Meepraten kon via de Twitter-hashtag #hebikwatvanjeaanNet5, maar dat klonk meer als een bedreiging dan een uitnodiging.

Maxime Meiland past een avondjurk. Beeld Net 5

De deelnemers waren ambitieuze designers die hoopten op een internationale doorbraak. Ze hadden een leuker format verdiend, want het programma had helemaal niets om het lijf. De rol van presentator Olcay Gulsen hield op bij het uitlenen van haar schoenen, terwijl ‘modementor’ Mart Visser af en toe wat vage tips gaf. Aan het eind van de aflevering kregen we als toetje nog de gehele Meiland-dynastie, die hun voorkeur uitspraken voor de jurk van ‘FashionFriezin Rosalie’.

Toch konden zelfs de Meilandjes dit oersaaie programma niet meer redden. Gelukkig had Net 5 meteen daarna een smakelijk tegengif klaarstaan met de start van het twaalfde seizoen van Grenzeloos verliefd, waarin Nederlanders worden gevolgd die voor de liefde naar het buitenland emigreren. In deze aflevering was dat de 19-jarige Julia, die brieven was gaan uitwisselen met een Amerikaanse gevangene. Ze werd smoorverliefd op de 31-jarige Kyle uit Dallas, die een straf uitzat voor drugshandel. Volgens Julia was hij absoluut geen bad boy en verdiende iedereen nu eenmaal een tweede kans. Moeder Petra leek niet heel content met haar overzeese schoonzoon, maar ach, ‘hij had in ieder geval niemand vermoord’.

Toen Julia na zijn vrijlating afreisde naar Texas om daar in een trailer te gaan samenwonen, bleek het allemaal toch wat tegen te vallen. Kyle leek vooral te willen blowen en paintballen, en Julia verveelde zich al snel kapot. Toch bleef de romantiek wonderlijk genoeg aanwezig, vooral toen Kyle haar in bed ‘effe had gevraagd’ om met hem te trouwen. Dat vond Julia ‘eigenlijk wel prima’.

Het vertrouwen in de grenzeloze liefde werd er niet groter van, maar zolang tv-bonzen ons zomers lang blijven vermoeien met herhalingen, gemakzuchtige succesformules en Wesley Sneijder, klinkt Net 5 allang niet meer als een duister toevluchtsoord.