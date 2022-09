Zelfs de meest tenenkrommende onderonsjes tussen Hillary en Chelsea kregen bij vlagen iets liefs

Weinig tv-formats die zo op de zenuwen kunnen werken als ‘beroemde sterren krijgen een enorme zak geld om hun hobby’s aan de man te brengen’. Zulke programma’s zijn meestal tenenkrommende bezigheidstherapie voor beroemdheden, die vooral gemaakt zijn voor de bevrediging van de sterren. Wat vervolgens overblijft, is een stevige portie ‘hate-watchen’, waarbij de kijker zich even lekker kan gaan storen aan al die onzin.

Dat was ook de verwachting toen ik begon aan de nieuwe Apple TV+-serie Gutsy, waarin Hillary Clinton en haar dochter Chelsea de wereld afreizen om ‘op zoek te gaan naar het geheim van moedige vrouwen’. De serie – waarvoor Apple kosten noch vliegreizen heeft gespaard – is gebaseerd op hun gelijknamige boek uit 2019. Volgens de Clintons zijn er namelijk ‘overal moedige vrouwen’, maar blijven hun verhalen vaak onverteld. En dus doen moeder en dochter iets wat ze ‘nooit eerder hebben gedaan’: ze gaan op pad om te praten met moedige vrouwen.

In de praktijk kwam dat in de eerste aflevering (die draaide om ‘grappige vrouwen’) neer op een potje bowlen met komiek Wanda Sykes, koffiedrinken met Amy Schumer, en in de leer gaan bij een Parijse meesterclown (een oude man – er waren waarschijnlijk even geen moedige vrouwen meer voorhanden). Natuurlijk komen er ook genoeg ‘gewone vrouwen’ aan bod, maar de serie had al snel iets weg van ‘rijke mensen praten met andere rijke mensen over moed’. Soms was dat misschien maar beter, want Clinton – en haar dochter met haar – kan de politicus in zichzelf vaak niet verbergen tijdens de gesprekjes met ‘echte mensen’.

Chelsea en Hillary Clinton in ‘Gutsy’. Beeld Apple TV+

Gutsy kreeg zo vooral het karakter van een suikerzoet alternatief voor een verkiezingscampagne, waarbij moeder en dochter de wereld overvliegen om een paar open deuren heel hard in te trappen. Toch merkte ik al snel dat ik me geruisloos gewonnen gaf aan deze degelijke behandeling van overbekende thema’s.

De serie werd een soort comfortfood: eten waarvan de voedingswaarde nihil is, maar dat je toch wilt opeten omdat het stiekem best lekker is. Gutsy heeft nul diepgang, is belachelijk braaf, maar tegelijkertijd óók best sympathiek in haar intenties. Zelfs de meest gescripte, tenenkrommende onderonsjes tussen moeder en dochter kregen bij vlagen iets liefs (denk aan Hillary die een mopje vertelt over een fromagerie: ‘Hier was ooit een vreselijke explosie; alles wat overbleef, was gatenkaas’).

Hoewel we de ‘echte’ Hillary ook in deze serie nooit zien, blijft het fascinerend om deze ongrijpbare vrouw te volgen. Aan het eind van de eerste aflevering liep ze ineens rond met een clownsneus op. Het had wederom iets belachelijks, maar misschien zagen we hier ook heel even een vrouw die wel degelijk wilde loskomen uit haar zorgvuldig geconstrueerde comfortzone. Om die ‘moed’ te zien, moest je door heel veel gescripte zoetigheid heen kijken, maar van hate-watchen was stiekem tóch geen sprake meer.