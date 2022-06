Zelfs bij Farmers Defence Force is de soep niet zo principieel als hij wordt opgediend

Met het radicale FDF-boegbeeld Mark van den Oever blijkt best te onderhandelen. Dat biedt perspectief.

Het was weer tamelijk rabiaat wat Mark van den Oever, de voorman van de Farmers Defence Force, zich in de krant van zaterdag liet ontvallen. Hij bedreigde een minister, zette geterroriseerde kinderen weg als aanstellers, vond het stikstofprobleem onzin en noemde journalisten en wetenschappers onbetrouwbaar. Er waren, zoals altijd bij interviews met rechtse leiders, lezers die zich afvroegen of we dat wel in de krant hadden moeten zetten. Je zou zo’n man eens een platform bieden.

Maar ja: dat moet dus wel in de krant, juist omdat hij zo goed duidelijk maakt waar hij staat en hoe hij denkt. Met zijn ondergraving van NOS en RIVM kwam hij misschien iets te makkelijk weg, maar verder legde het journalistieke weerwerk zijn logica en onlogica genadeloos bloot. Dat is iets anders dan een platform bieden. Zo’n man staat al op een platform en bezit een macht die bevraagd moet worden.

Van den Oever bleek een keizer zonder kleren, hoe stoer hij ook op de velg van zijn tractorwiel probeerde te zitten. Terwijl zijn FDF twee jaar geleden nog een dreigbrief rondstuurde waarin boeren die zich wilden laten uitkopen voor ‘judassen’ werden uitgemaakt, liet hij nu weten zich zelf best te willen laten uitkopen. Voor een goede prijs is iedereen te koop, zei Van den Oever. De soep is dus ook bij FDF helemaal niet zo principieel als hij wordt opgediend.

Dat is goed om te weten. Zoals zo vaak worden problemen veel gepolariseerder gemaakt dan ze zijn. Als zelfs met zo’n type te onderhandelen valt, dan is er met veel meer belanghebbenden te praten. Niet alleen over geld, maar ook over andere keuzes. Want er zijn wel degelijk alternatieven voor boeren die stuiten op de stikstofgrenzen van de groei: kleiner, biologischer, minder gericht op vlees- of zuivelproductie. Maatwerk en perspectief zijn nog steeds mogelijk. Dat daarbij niet alleen de (kleine) boeren, maar ook de megastallen, toeleveranciers, banken en supermarkten hun verdienmodel ter discussie moeten stellen, is onvermijdelijk.

Maar zijn intimiderende uitlatingen maken ook duidelijk dat de FDF-leider daarbij niet de vertegenwoordiger is die de boeren zich wensen. Er is in Nederland veel begrip voor hun werk, hun leven en de rol die zij in het Nederlandse landschap spelen. Dat zij deels slachtoffer zijn van de door het systeem opgedrongen schaalvergroting en politieke besluiteloosheid maakt die sympathie alleen maar groter. Het wordt tijd voor een gesprekspartner die daar wat constructiever gebruik van weet te maken.