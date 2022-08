Zelfs ‘Beste Zangers’ ontkomt niet aan de spin-off-inflatie

Kun je als tv-programma nog serieus worden genomen zonder spin-off? Als Ik vertrek-deelnemer doe je er eigenlijk niet toe als je geen eigen serie hebt (zie Martien Meiland en kasteelvrouwe Emmy), uit zomerhit B&b vol liefde kwam de hilarisch overbodige Videoland-serie De ware Jacob voort, en alsof De slimste mens nog niet genoeg slimste mensen voortbracht in twintig seizoenen, is er nu óók een heuse ‘all-stars’-versie te zien op NPO Start, waarin voormalig slimste mensen een nóg iets slimstere mens willen worden.

Van The Passion en Heel Holland bakt tot Expeditie Robinson en Wie is de mol: een beetje tv-hit krijgt tegenwoordig een spin-off, napraatshow, podcast of all-starsversie. Zelfs de onvolprezen Avrotros-hit Beste zangers ontkomt inmiddels niet meer aan die torenhoge spin-off-inflatie. Om het vijftiende jubileum te vieren, was een nieuw seizoen niet genoeg, maar krijgen we nu óók een wekelijkse spin-offserie (Beste zangers thuis bij) én een podcastserie.

In dat vijftiende seizoen reizen de deelnemers af naar een prachtige haciënda in Sevilla, waar Roxeanne Hazes zich ‘echt in een soort fantasie waande’. Hazes stond ook centraal in de eerste aflevering, waarin alle deelnemende artiesten (onder meer Claudia de Breij, Sarita Lorena en Blanks) een liedje van haar op geheel eigen wijze invulden (behalve Ferdi Bolland, die ging voor Anouks Lost). Maar eigenlijk maakt het geen zier uit wát de artiesten precies zingen; ontroeren doet het toch wel. Beste zangers is het enige tv-programma waarin álles raakt, en elk optreden ‘gewoon puur’ is. Het is het totaalpakket: het warme bad van presentator Jan Smit, de sprookjesachtige setting, en vooral het sjaaltje van Ferdi Bolland.

'Beste Zangers'-deelnemer Roxeanne Hazes kijkt samen met Karsu naar een fragment van 'Beste zangers' in 'Beste zangers thuis bij'

Tussen de uitvoeringen door leerden we veel over het persoonlijke leven van Hazes, die openhartig was over haar heimwee, de eenzaamheid in haar jeugd, en de verstikkende erfenis van haar vader. Je kon na een klein uur denken dat dit wel genoeg puurheid was, maar toen waren we er nog lang niet. In Beste zangers thuis bij ging oud-deelnemer Karsu langs bij Hazes om te kijken ‘hoe een gewone dag eruitziet voor een ‘beste zanger’’, en wilde ze ook zeker meer leren over haar persoonlijke leven. Het was ontzettend puur en ontroerend, en dan stond er óók nog een Beste zangers-podcast klaar, waarin Beste zangers-deelnemer Jaap Reesema met Hazes nog even terugblikte op Beste zangers, en waarin we eindelijk meer leerden over haar persoonlijke leven.

Na zoveel Beste zangers-content kon ik alleen nog maar in spin-offs denken. Want zijn we inmiddels niet toe aan een spin-off van We zijn er bijna, waarin reizigers terugblikken op hun reis? Of een Nieuwsuur-nazorgshow waarin Mariëlle Tweebeeke en Jeroen Wollaars thuis langs gaan bij geïnterviewden die op de grill zijn gelegd? Of is het toch gewoon tijd voor een all-starsversie van het Journaal? Alles is mogelijk, zolang het maar een beetje puur en ontroerend blijft.