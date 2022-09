Humberto Tan begon zijn talkshow zaterdagavond met een statement. De presentator vroeg zich af waarom er zoveel ophef was over omroep Ongehoord Nederland, aangezien ‘ze precies doen wat ze bij de oprichting beloofden’. Maar Tan wilde tegelijkertijd ook benadrukken dat er niets mis was met een beetje ‘deugen’, als dat betekent dat je je verzet tegen de valsheid door te vragen om een beetje rekening met elkaar te houden.

Tans ijzersterke statement volgde op de massale verontwaardiging die de afgelopen dagen ontstond over een fragment uit Ongehoord nieuws, waarin zonder enige context fragmenten werden getoond van witte mensen die door zwarte mensen in elkaar werden geslagen. Volgens presentator Arlette Adriani zouden we hiermee ‘de minder belichte zijde van racisme’ zien. Co-presentator Raisa Blommestijn sprak ondertussen meermaals het n-woord hardop uit, en fulmineerde wat over ‘blankofobie’ (‘een soort haat die zich ontvouwt tegen blanken, waar we eigenlijk niks over horen’).

Het was een nieuwe bodem voor een omroep die de bodem steeds iets lager lijkt te leggen. Gelukkig bleek de ongehoorde ellende eindelijk aan te zetten tot stevige reacties. Alle omroepen spraken zich in een gezamenlijk statement uit tegen ‘de valse racistische boodschap’, die ‘in strijd is met de kernwaarden van de NPO’. De hoofdredactie van de VPRO ging nog wat verder, door te stellen dat de ethische grens volgens hen al langer is bereikt: ‘Hoe lang kunnen we nog zeggen: we stonden erbij en keken ernaar?’

Ongehoord Nieuws Beeld Ongehoord Nederland

Natuurlijk heeft iedereen het recht om tv-programma’s te maken die het (morele) aanzien niet waard zijn, maar hier werd een zoveelste grens overschreden. En zelfs als je alle meningendrek even wegfiltert, is het uitzitten van Ongehoord nieuws een uitputtingsslag, met slecht geproduceerde reportages, lachwekkend subjectieve interviewtjes en presentatoren die vooral Twittertje willen spelen door ‘opzienbarende’ dingen te roepen. Voorstanders zullen wederom roeptoeteren over ‘vrijheid van meningsuiting’, maar de realiteit is dat Ongehoord Nederland niets met vrijheid van meningsuiting te maken heeft: de omroep is er vooral om te benadrukken dat de vrijheid tot haatzaaien binnen het publieke bestel blijkbaar gewoon kan bestaan.

Misschien volgt er een nieuwe boete, of nog één laatste waarschuwing. Misschien toont men zich daadkrachtig door de omroep van de buis te halen. Tegelijkertijd is ook dat laatste niet automatisch de oplossing, omdat het probleem dieper zit. Het feit dat een radicaal-rechtse omroep zonder journalistieke waarden überhaupt toegang kon verkrijgen tot het omroepbestel, toont aan hoe verrot het fundament is. En dan moet je niet ineens heel verontwaardigd opkijken als een huis met zo’n zwak fundament ineens een verdomd akelige plek blijkt.

Meer nog dan het van de buis halen, wordt het de hoogste tijd om de inrichting van het omroepbestel kritisch tegen het licht te houden. Want hoe verleidelijk het ook is om mee te gaan in de ophef van de dag: Ongehoord Nederland is niet de ziekte, maar vooral een héél vervelend symptoom.