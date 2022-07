Zelfs als ik me hem voorstelde in een vliegtuigje, zag ik daar die witte jas bij

Ik ben al meer dan dertig jaar bij dezelfde tandarts, wat een zegen is, want hij is goed én je kunt enorm met hem lachen. Twee keer per jaar zie ik hem, en dan heeft hij natuurlijk altijd zijn witte jas aan. Nu zag ik hem plots in het wild, in een theaterfoyer, en bleek hij een man met een T-shirt en een rugzak! Dit was natuurlijk prima, maar het deed mij inzien dat ik vanwege die witte jas nooit had nagedacht over ’s mans eigen kledingsmaak. Ooit vertelde hij mij dat hij zijn vliegbrevet heeft, en zelfs als ik me hem voorstelde in een sportvliegtuigje, zag ik daar de witte jas bij.

De tandarts vertelde dat veel patiënten hem überhaupt niet herkennen op straat, of maar half. ‘Waar ken ik jou van?’ vragen ze vertwijfeld. De tandarts kijkt diegene dan indringend aan en vraagt: ‘Wil je verdoving?’ En dan weten ze het weer.