Zelf radicaliseren in een wereld vol blootneuzen

Ik wil niet zeggen dat mensen die hun mondkapje over de mond dragen en de neus vrij laten, zoals de mensen die ik in de supermarkt daar al bijna op had aangesproken, onbenullig zijn. Misschien ziet het er alleen zo uit en zijn ze in werkelijkheid gewoon slim, hooguit wat egoïstisch, lui en duf, of denken ze dat ze als vrij individu, of hoe ze zichzelf ook mogen beschouwen, meer zijn dan een zandzak tegen de pandemie.

Misschien, dacht ik later, moet ik niet altijd meteen kwaad worden, maar ze eens vragen waarom ze het zo doen, zonder oordeel of verwijt, maar met echte, oprechte belangstelling, voorzichtig en vriendelijk, hand op de borst. Want de mensen zijn erg gevoelig, daarom durven onze leiders ze waarschijnlijk ook bijna niets te vragen – ze moeten met fluwelen handschoentjes worden aangepakt, anders slaan ze erop.

Maar eigenlijk weet ik het antwoord al: het interesseert ze niet, het kan ze niet schelen. Mijn leven is al zo zwaar, denken ze mogelijk, meer dan een lapje voor de mond kan niet van mij worden verlangd. Ik begrijp dat niet, mijn onbegrip wordt militanter. Thuis zit ik diep in het coronanieuws, te diep waarschijnlijk, en buiten zie ik telkens de wereld aan blote neuzen, mijn werkelijkheid breekt er van doormidden.

Soms lijkt het alsof er een relatie bestaat, een correlatie of misschien zelfs wel een oorzakelijk verband: hoe erger het is met corona, hoe lager de mondkapjes aan de gezichten hangen. Straks, als het echt code zwart wordt en de mensen liggen op de gangen van de ziekenhuizen naar adem te happen, wordt de hals-dracht nog populair.

Bij de bakker, waar drie klanten binnen mochten, stond ik tussen twee grote, blote neuzen in, en kon ik nog net de neiging onderdrukken om zo’n blootneus bij zijn mondkapje te grijpen en hem van dichtbij toe te voegen: ‘Zo kun je hem net zo goed voor je reet spannen, hè? Of op je hoofd zetten. Dat weet je zelf ook wel.’

Een paar dagen later moest ik iets van de drogist. Ik dacht nog: ik ga naar een kleine winkel, mooi vroeg, lekker rustig. Twee vrouwen zonder mondkapjes zag ik er, een klant en een verkoopster, de voorhoofden tegen elkaar boven een product op de toonbank, en werd het me te veel. ‘Zelfs nu nog geen mondmaskers!’, riep ik vanaf de welkomstmat. ‘Echt? Dit is verdomme een gezondheidswinkel!’

Ze verstonden me niet, mijn woorden werden gesmoord in mijn mondkapje. Even keken ze om naar waar dat geluid vandaan kwam, de ogen groot, de onderkaken op half zeven, daarna staken ze de koppen weer snel bij elkaar boven het product op de toonbank – iets alternatiefs voor de weerstand, moest je vermoeden.

Ik draaide me om en liep verontwaardigd weg. Nog had niemand me gehoord. Nog bleef iedereen heel en on-uitgefoeterd. Maar ik radicaliseer, ik voel het gebeuren. De volgende keer kom ik terug met ducttape.