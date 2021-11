Zelf keuzes maken! Je zag ze schrikken in Den Haag

Een paar weken geleden was het groot nieuws: Nederland is tijdens de coronacrisis rap afgegleden naar een ‘laag-vertrouwensamenleving’, volgens gezamenlijk onderzoek van een aantal universiteiten.

Maandag fileerden een hoogleraar politicologie en een onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (kampioen temperatuur van de samenleving opmeten) in NRC Handelsblad het onderzoekje. Het is onzin om grote woorden als ‘low trust society’ te smijten, tonen ze overtuigend aan. Nederland is geen land waar men elkaar achterdochtig ligt te beloeren, er is weinig mis met het onderlinge vertrouwen, en er is niet zo vreselijk veel mis met het vertrouwen in allerlei instanties. Er is maar één domein dat almaar meer wantrouwen geniet: de landelijke politiek.

Niks low trust, maar low trust in politics. Je hoefde maandag maar om je heen te kijken en je snapte waarom.

Eerst had je de premier en de minister van Volksgezondheid die een ‘laatste waarschuwing’ uitdeelden, want anders. Ze klonken als een radeloze ouder die zijn balsturige kleuter toespreekt: halfbakken dreigementen, machteloze berusting in de stem, de ogen dof van het besef dat er met te veel winden is meegewaaid om snel gezag bij de kleuter te herwinnen. Het gemoed zwaar omdat ook beide sprekers wisten dat ze té vaak ‘dit gaat nooit gebeuren’ hebben gezegd (schoolsluitingen, opgedrongen apps en QR-codes, een ratjetoe van drangmaatregelen) waarna het gewoon wel gebeurde. Daarna ging de premier uithalen naar ‘mensen die in talkshows’ dingen vinden (onder die mensen bevinden zich OMT-leden), en ging de minister artsen tegenspreken die waarschuwen dat ze binnenkort ernstig zieken een ic-bed moeten ontzeggen (de minister ziet misschien niet de hele werkelijkheid, zeiden verpleegkundigen terug).

Vervolgens liet de afdeling van de Raad van State die over wetsvoorstellen adviseert weten wat hij vindt van de jongste strohalmen waar de regering zich wanhopig aan vastklampt: niet zo best.

Zo wil het kabinet de verantwoordelijkheid voor controleren op het coronatoegangsbewijs op de werkvloer over de heg gooien bij werkgevers. Dan is het niet de overheid die vuile handen maakt, maar de werkgever, die het zelf moet uitvechten met onder meer zijn ondernemingsraad. Het woord ‘laf’ gebruikt de Raad van State niet, wel acht hij ‘het raadzaam dat de wetgever zelf keuzes maakt’.

Zelf keuzes maken! Je zag ze schrikken in Den Haag, waar de favoriete modus operandi ‘hier, vangen, en zoek het zelf maar uit’ is. Pogingen om de verantwoordelijkheid voor een vuurwerkverbod af te schuiven op het OMT zijn onlangs ook al jammerlijk mislukt.

Ook het wetsvoorstel om 2G in te voeren rammelt hier en daar, vindt de Raad van State. De begrippen ‘ontoereikend en rechtsonzeker’ vallen, begrippen die doen vermoeden dat het even gaat duren voordat het parlement zal kunnen stemmen over voorstellen om de samenleving bij wet op te delen in gevaccineerden en ongevaccineerden.

Dit is nog maar de oogst van één dag. Tel daarbij op het rijtje dat elke eerstejaarsstudent bestuurskunde inmiddels leert bij het vak Hoe Burgervertrouwen te Verspelen: afhandeling bevingsschade Groningen, toeslagenschandaal, achtervolgen en vervolgen bijstandsgerechtigden, etnisch profileren, geautomatiseerde opsporingsnetwerken leggen over de kwetsbaarste wijken. En weet: zo gek is het niet dat de politiek niet meer vanzelfsprekend vertrouwd wordt.