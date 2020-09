Zelf dacht ik qua fatsoen meteen aan de steun van de KNVB aan het adres van Loekasjenko

Het komt hoogst zelden voor dat de voorzitter van een profclub in een interview met ingehouden woede zegt dat ‘speelgoed voor in de slaapkamer’ tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld is. Het gesprek ging over seksspeeltjes. Voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen en verslaggever Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe stonden in het stadion, op het veld en lekker in het zonnetje, wat het allemaal nog vreemder maakte.

Volgens Lubbers is in 50 procent van de Nederlandse slaapkamers seksspeelgoed aanwezig. Dat percentage noemde hij om aan te tonen dat het idioot is dat de KNVB heeft verboden dat het bedrijf EasyToys de nieuwe hoofd- en shirtsponsor wordt van FC Emmen.

EasyToys is een erotiekgigant. Vooral de suggestie van de KNVB dat er een link is met de seksindustrie, heeft logischerwijs kwaad bloed gezet in Drenthe. Dan hebben we allemaal wat uit te leggen, zei Lubbers, denkend aan onze slaapkamers. De oprichter/directeur van EasyToys, Eric Idema, heeft een keurig bedrijf opgebouwd, met tweehonderd personeelsleden en een jaaromzet van 60 miljoen euro. Idema is supporter van FC Emmen.

Sponsorgate, noemt RTV Drenthe het. De omroep bijt zich er al dagen in vast; terecht, want de kwestie is interessant, vooral vanwege de dubieuze rol van de KNVB. Naamsvermelding van EasyToys op het shirt van FC Emmen zou volgens de bond in strijd zijn met artikel 3 van het sponsorreglement, in het bijzonder met ‘de goede zeden, de goede smaak of het fatsoen’.

De KNVB ligt vooral dwars omdat het om shirtreclame gaat. Bij een andere club in de noordelijke regio, FC Groningen, hangen al jarenlang reclameborden van EasyToys. Op de website van het bedrijf staat toevallig een leuk stukje over een bezoek van het bestuur en de technische staf van de club aan de groothandel in Veendam.

Daarbij werd onder meer een nieuwe bedrijfshal getoond, met ‘miljoenen seksspeeltjes’. Ook was er een gezellige borrel. De gasten van FC Groningen gingen niet met lege handen naar huis. ‘Een goed gevulde EasyToys-goodiebag stond op hen te wachten.’

Maar EasyToys op de borst van FC Emmen, dat mag dus niet, hoewel de club van de Reclame Code Commissie groen licht heeft gekregen en de club het geld in deze tijden extra goed kan gebruiken. Sneu, noemde Emmen-aanvoerder Anco Jansen het. Zelfs twee oude baasjes bij FC Emmen spraken bij RTV Drenthe schande van het verbod. Ze wisten meteen waar het over ging. Dildo’s, riep er een triomfantelijk.

Los van de naargeestige, Polygoonachtige jarenvijftigwalm die vanuit Zeist opsteeg zijn er nog een paar kanttekeningen te plaatsen bij het verbod. Zo heeft de KNVB al jaren sponsorovereenkomsten met een organisatie die aanzet tot gokken (Nederlandse loterij, de verzamelnaam van onder meer de Toto en Krasloten) en een bedrijf dat alcoholische dranken aan de man brengt, Heineken.

Zelf dacht ik qua fatsoen, of beter gezegd het gebrek daaraan, meteen aan de recente steunbetuiging van de KNVB aan het adres van Aleksandr Loekasjenko. De dictator probeert in Belarus met een geweldoffensief de vreedzame massaprotesten van de bevolking te breken, al wekenlang.

Terwijl de ene na de andere demonstrant werd opgepakt, stond de KNVB toe dat Jong Oranje begin deze maand het land vertegenwoordigde, waarmee Loekasjenko een hart onder de riem werd gestoken. Geen woordvoerder van de KNVB die er iets over zei. Het bestuur betaald voetbal dook weg achter de vensterbank en voelde zich niet genoodzaakt verantwoording af te leggen.

In 2022 vindt het WK plaats in Qatar. Het evenement is gefundeerd op corruptie en uitbuiting. Misschien kan de KNVB dat ook eens beoordelen op goede zeden, goede smaak en fatsoen.