Koningin Máxima bezoekt school de Vuurvlinder in Den Haag waar zij Oekraïense kinderen ontmoet die net in Nederland zijn aangekomen. Rechts minister van Onderwijs Dennis Wiersma. Beeld Raymond Rutting/ de Volkskrant

Brief van de dag

Al weken vult de krant zich met berichten uit Oekraïne. Al 35 duizend mensen hebben hun woning aangeboden, inclusief het koningshuis.

Zelf ben ik van dag tot dag meer verontwaardigd over zoveel ongelijkheid. In mijn werk ben ik al enige jaren bezig om huisvesting te realiseren voor mensen uit de opvang, residentiële ondersteuning en detentie. Daar zitten ook veel jongeren tussen.

Kantoorpanden ombouwen? Lege panden opknappen? Het was allemaal niet mogelijk voor deze groep. Maar nu wel voor de Oekraïners. En pleegouders zijn helaas een uitstervend ras. Het is om te huilen.

Lieve koning en koningin, kan er misschien een jongere bij jullie in huis die door zijn eigen ouders is mishandeld en nu graag opnieuw wil beginnen? De Oekraïners gaan niet in grote aantallen komen, maar deze jonge mensen zijn hier al jaren.

Geef ze een toekomstperspectief, alsjeblieft.

Elles van Kampen, Delft

Hetzelfde?

Briefschrijver Dick Douwes schrijft dat wat Rusland doet, helaas niet uniek is. Ook de Navo heeft in het verleden gebombardeerd met duizenden burgerdoden als gevolg. Maar de bombardementen op steden waar Islamitische Staat zich had verschanst, kwamen nadat IS duizenden jezidi’s had vermoord. En ook het Navo-ingrijpen in voormalig Joegoslavië kwam nadat Servische milities duizenden moslimmannen hadden vermoord.

Als dat hetzelfde is als wat Rusland nu doet, waar zijn dan die duizenden vermoorde Russen in de Donbas gebleven?

Thomas de Boer, Groningen

Barbapapa

Op de opiniepagina wordt gesteld dat de VVD de afgelopen jaren heeft geleden aan een flink verlies van eigen identiteit. Dit valt niet te ontkennen, maar er kan tevens gesteld worden dat de VVD in haar huidige staat als pragmatisch polderend bolwerk de politieke voorkeuren van een aanzienlijk deel van Nederland prima weergeeft.

In een wereld waar de crises zich opstapelen lijkt een groot deel van het land zich nu eenmaal goed te kunnen vinden in het passieve conservatisme dat deze partij nu al enkele jaren nastreeft. Het volk blijkt een optimistische ‘Barbapapa’ nodig te achten om de kartrekker te spelen in het politieke landschap: toegeven en omvormen maar ook bier en bitterballen.

Het verlies van de VVD is niet eens zo extreem als lijkt: in vergelijking met de verkiezingen in 2018 dalen de landelijke kiezersaantallen met 2 procentpunt: de VVD scoort lokaal al jaren lager dan landelijk. In de huidige maatschappij nemen mensen genoeg met een meewaaiend midden: zolang alles maar hetzelfde blijft.

Merlijn van Leerzem, Breda

Financiële huisvader

Terechte vraag waarom Hugo de Jonge de loper uitrolde voor Sywert van Lienden. Ik vrees dat Kamervragen niet de werkelijke drijfveer zullen blootleggen. Mijn theorie is dat De Jonge niet blij was dat er aan zijn populariteitsstoelpoten werd gezaagd door Van Lienden. Als hij dat kon afwenden met een deal, des te beter en die mondkapjes moesten er toch een keer komen.

We zien hier een fenomeen dat minder vaak wordt besproken dan zou moeten. Politici gebruiken de huishoudportemonnee van de burgers voor eigen gewin en tonen zich daarbij een slechte financiële huisvader.

Ad Heskes, Hoofddorp

Dóórr

Na al het gebash van Rutte, waar de lezers zich zo aan stoorden dat de Volkskrant er toch maar mee is gestopt, is er nu een nieuw target. De mondkapjesdeal en Hugo. Kom op jongens en meisjes (stuurlui aan wal), punt is gemaakt en dóórr.

Cilia Kleijwegt, Zoetermeer

Federer

Alledaags seksisme: ‘De Federer van het vrouwentennis stopt’. Kop in de Volkskrant van 24 maart, pagina 25.

Hans Rijnboutt, Assen