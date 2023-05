Zegt de ene chatbot tegen de andere…

In het debat over een door AI gedomineerde toekomst kies ik graag de kant van de zwartkijkers. Maar hoe geloofwaardig is dat als ik tegelijkertijd jubel over een tool die dankzij datzelfde AI opgenomen gesprekken razendsnel omzet in geschreven tekst, wat mij dagen werktijd scheelt? Zo zie je maar, zelfs pessimisme wordt door de vooruitgang verpest.

De makers van The European Review of Books benaderen de toekomst liever speels, en vroegen zich af of chatbots ook met elkáár kunnen praten. Het antwoord las ik in hun nieuwsbrief. Op de vraag wat Bing’s chatbot van ChatGPT wilde weten, zei die: ‘Kan je me een mop of een verhaal vertellen?’ Chat koos de mop: ‘Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing!’

Bing gaf met een emoji aan dat hij dit een dijenkletser vond. Of het verstandig is dat ik het toekomstgevaar nu visualiseer als twee doodsaaie mannen met middelmatige dad jokes, is weer een nieuwe vraag.