Zeg nee tegen ‘Groundhog Day’

Vorige winter maakte een enkeling nog grapjes aan de vooravond van lockdown, maar met de maatregelen die ons wankelmoedige kabinet deze vrijdag aankondigt, is het bittere ernst.

Beleven we Groundhog Day, die film waarin dezelfde dag voor Bill Murray steeds opnieuw begint, zoals je nu al weken hoort? Welnee: er ging veel fout maar er is ook wel wat verbeterd. Zeg dus nee tegen Groundhog Day, en houd de moed erin met dit (ja, toch wel zóveelste) beknopte ABC.

Oplopende besmettingscijfers. Illustratie Morris Kreling, 12 jaar.

Amelisweerd U kunt nog steeds fijn wandelen, bijvoorbeeld door Amelisweerd, het prachtige stukje bos van de stad Utrecht. Nu nog beter: minister Cora van Nieuwenhuizen, die honderden oude bomen wilde kappen om de A27 zinloos te verbreden, vertrok naar Lobbystan. De kans dat die hele verbreding wordt afgeblazen, wordt groter met iedere fileloze thuiswerkdag. Win-win.

Boosters Aan het begin van de vorige lockdown kregen we nog niet eens vaccíns. Tip: wie nu als 60-plusser een tachtiger naar de priklocatie brengt voor een booster kan, mits niet korter dan een half jaar geleden gevaccineerd, direct zelf ook een booster krijgen. Dus niet sloom wachten op die uitnodigingsbrief deze keer, check dagelijks de website van het RIVM, help een hoogbejaarde en gaan!

Coronabesmetting Vorig jaar was men ongerust over heel ziek worden na een coronabesmetting. Nu stukken minder, want we zijn gevaccineerd en de kans dat een gezonde gevaccineerde in het ziekenhuis belandt, is nog steeds klein. (Ja, zelfs als u Janssen kreeg, zoals ondergetekende.)

FvD Rijmt nog steeds op NSB, maar nu mag het eindelijk overal gezegd worden. Zelfs dat is toch vooruitgang. Intussen hopen we op een lange, verre huwelijksreis met Davide.

Groundhog Day Cliché, dus nee.

Hartlooper Favoriete bioscoop, het Louis Hartlooper Complex in Utrecht, sleepte vaste bezoekers met hartverwarmende nieuwsbrieven door iedere sluiting: ‘Saamhorigheid is de sleutel en de slachtofferrol past ons niet, dus kop op’, schreef eigenaar Jos Stelling dan bijvoorbeeld. Alleen toen men elkaar weer begon te kussen en omhelzen leidde dat tot enige somberheid (‘Ik vond en vind het niks’). Zó oppassend: laat maar open!

Ik Ik, ik, ik raakt uit. Zie Hartlooper en Vrijheid.

Lopen Met minimaal 10 duizend stappen per dag sleepte ik mij door eerdere lockdowns: een wondermiddel voor controlfreaks met een autoriteitsprobleem. Achtduizend stappen blijkt inmiddels ook prima te werken. En je houdt tijd over om minder te twitteren.

Molnupiravir Eerste coronavirusremmer in pilvorm, en Pfizer heeft er nu ook al een. Grote verbetering voor overbezette ic’s en ongevaccineerde landen.

Ongevaccineerden Onderzoek wees uit dat aardig en geduldig voorlichten echt meer resultaat geeft dan dwingen en boos worden. Blijf dus vriendelijk, desnoods uit opportunisme. Maar zie Willem Engel.

Praatprogramma Beter bekend als ‘talkshow’. Nu fors dalende kijkcijfers: een hele verbetering. Want als het ergens wél al maanden Groundhog Day was, dan toch daar.

Quarantaine Nog steeds heel vervelend ja, maar de eerste keer moesten we nog hamsteren en nu hebben we flitsbezorgers.

Reproductiegetal We begrijpen eindelijk wat dat betekent. Pluspuntje.

Scholen Mogen van het OMT openblijven: serieuze, terechte verbetering. Omdat het voor te veel kinderen slecht is thuis te blijven. Omdat tijdens vorige lockdowns achterstanden zijn opgelopen van een half jaar tot een jaar. En omdat het dan heel erg is te bedenken dat het kabinet de scholen eerder sloot om volwassenen thuis te kunnen houden.

‘Thuiswerkvergoeding’ Minus woon-werkvergoeding. Plus stijgende gasprijzen. Verraderlijk blijvertje, heet dan ‘flexwerkvergoeding’.

Vrijheid. Het grondwettelijk recht op vrijheid én veiligheid wordt ook wel uitgelegd als ‘het recht om mijn arm te strekken houdt op waar jouw neus begint’, schreef Folkert Jensma in NRC. Helder.

Willem Engel Dus wat dan te denken van dreigen met verplichte vaccinatie bij gevaarlijk agressief geknuffel, geschreeuw tegen politici en gespuug naar agenten? Gaat ver ja. (Aan de andere kant: verplichte anticonceptie keuren we in ernstige gevallen al goed.)

Zeg nee tegen Groundhog Day. Zeg nee tegen Groundhog Day. Zeg nee tegen Groundhog Day. Prettige dag verder.