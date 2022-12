Zeg gewoon eerlijk dat Sinterklaas verreweg het meeste houdt van zeven-vinkjes-kinderen

Sinterklaas kwam vorige maand aan in de haven van Hellevoetsluis tijdens de landelijke Sinterklaasintocht. Beeld ANP

Mooie cartoon van Bas van der Schot over Sinterklaas en angst. Ik heb er nog wel een. Onze witte, westerse, mannelijke, kindvriendelijke filantroop vertoont voor wie er wat dieper over nadenkt buitengewoon nare trekjes. Immers: volgens de liedjes worden kindertjes die zoet zijn beloond met mooie cadeaus en komen de kindertjes die stout zijn er – eigen schuld! – bekaaid van af.

Op school vergelijken kinderen vervolgens hun cadeaus en wat is de conclusie...? Blijkbaar zijn alle rijke, meestal witte kindertjes zoet, want ze krijgen grote, dure cadeaus, en vaak ook frequenter. De kinderen uit minder draagkrachtige wijken, uit gekleurde wijken en uit achterstandswijken zijn blijkbaar slecht, want in hun schoentjes -– die ze ook nog eens minder vaak mogen zetten – zitten cadeautjes die zich qua prijs en uitstraling volstrekt niet kunnen meten met die van de rijke kindertjes.

Er zou eens een nieuw sinterklaasliedje geschreven moeten worden, waarin helder uiteen gezet wordt dat Sinterklaas verreweg het meeste houdt van zeven-vinkjes-kinderen, of die nu zoet zijn, of stout.

Sandra van Aalten, Haren

Geestelijke ziekten

Opgeteld 5,5 jaar aan opnames op open en gesloten depressieafdelingen de afgelopen 14 jaar. Onderzoeken, meer onderzoeken, medicijnen en meer medicijnen, 18 elektroshocks. Conclusie: ernstig chronisch depressief, afgekeurd voor nu en voor altijd. Niets meer aan te doen, met veel structuur houd ik me een beetje staande.

Volgens gz-psycholoog Stephanie Dijkstra, geen familie, zijn psychische stoornissen geen diagnoses, maar een classificatie. Of het een ziekte is, wordt volgens Stephanie Dijkstra bepaald in hoeverre je wel of niet deel kunt nemen aan de maatschappij en hoeveel jij van de maatschappij en van jezelf verwacht.

Ik kan wel huilen. Naast het hebben van een psychiatrische ziekte zelf is het moeilijkste het omgaan met de reacties die je krijgt. Je ziet er toch goed uit? Je hebt toch vrienden? Soms lach je toch? Je hebt vrijwilligerswerk? Hoe kun jij nu ziek zijn? Je schrijft zelfs brieven naar de Volkskrant!

Geen oncoloog zal tegen een patiënt met kanker zeggen dat hij niet ziek is omdat hij nog kan werken. Geen traumachirurg zal tegen een patiënt die zijn benen heeft verloren zeggen dat hij niet gehandicapt is omdat hij van de maatschappij niet hoeft te lopen.

Kunnen we alsjeblieft accepteren dat geestelijke en lichamelijke ziekten hetzelfde zijn, hetzelfde begrip en dezelfde erkenning verdienen en ophouden met het stigmatiseren van de eerste groep?

Jan Rob Dijkstra, voormalig sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Winsum

Welkom

Interessant artikel over de variatie in genderidentiteit, dank daarvoor. Ik hoop van harte dat het bijdraagt aan meer begrip.

Het advies om terughoudend te zijn met een gender reveal party lijkt mij verstandig. Ook bij het voorgestelde alternatief, een sex reveal party, zou ik voorzichtig willen zijn.

Jaarlijks worden honderden kinderen geboren met afwijkingen aan de geslachtskenmerken en van tientallen is het geslacht bij geboorte onduidelijk. Daarom mijn advies voor ouders die de komst van een baby met anderen te willen vieren om een ‘new life party’ te houden.

Elk kind is welkom en verdient liefde, ongeacht geslacht of gender.

Hans van den Heuvel, Reeuwijk

Blanco

In China protesteren ze met blanco vellen omdat echte leuzen verboden zijn. Dat doet me denken aan Amsterdam in de jaren 60. Toen mocht je zelfs ‘blanco’ niet demonstreren! Je moest in die tijd je leuzen eerst laten goedkeuren door het bevoegde gezag.

We wilden in juni 1966 betogen met ‘Aftreden burgemeester Van Hall’. Een onschuldige leus. Die verbood dat. Toen stelde ik voor: laten we dan met een leeg spandoek de straat op gaan. We werden gearresteerd, wegens ‘verstoring van de openbare orde’.

Tegenwoordig mag alles in Nederland. Dus misschien komt het in China ook nog goed.

Hans Metz, Haarlem