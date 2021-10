Zeg er wat van Eva, nú kun je het verschil maken

Ik liep langs de voetbalkooi in het dorp toen het gebeurde.

Twee gozertjes van een jaar of 11 stonden er een balletje te trappen, gewoon, rustig, hun uitgetrokken hoodies op de grond, zon aan de hemel, niks aan de hand, toen één van hen een meisje in de gaten kreeg dat aan de andere kant van de straat voorbijliep. Ze had dik zwart haar dat tot haar kont kwam en droeg een velours trainingspak met gouden letters dat haar taille bloot liet. ‘Hee meisje!’, riep het jochie vrolijk. ‘Meisje, kijk dan! Hij heb een oogje op je!’ Hij wees daarbij naar zijn vriendje, die van ellende in elkaar dook en ‘echt niet sukkel’ siste. Het meisje, wijzer dan ik op die leeftijd, keek op noch om en antwoordde stoïcijns: ‘Iew.’

Ik wist dat ik er iets van moest zeggen, ik wist het, dit waren de momenten die ertoe deden, nu kon ik het verschil maken, afrekenen, opvoeden, maar in plaats daarvan liep ik door, me ondertussen afvragend hoe het in godsnaam mogelijk was. Klaarlichte dag, kinderen in de basisschoolgaande leeftijd, en dan dit. ‘Hij heb een oogje op je.’

Héb!

Niet heeft, maar heb!

Derde persoon enkelvoud!

Taalverloedering, zo jong al. En was die knaap nou nog de eerste bij wie ik dat hoorde, maar nee, mijn bloedeigen kinderen, ze zijn 6 en 4, die zeggen het ook. Zij heb dit, hij heb dat, het is om mal van te worden. Waarom ze het doen is me een raadsel, want wíj hebben het ze zo niet geleerd. Sterker, ik hamer op taal, wie goed kan formuleren heeft de halve wereld, een trukendoos waaruit je altijd kunt putten, de enige manier bovendien om chocola te maken van dat wat de duivel in je leven allemaal naar je gooit, en dus corrigeer ik, de hele dag, elke dag, als een bok op een haverkist.

‘Ik dee’ – nee, je dee niets, je dééd iets.

‘Ik geefte’ – ik gaf lieverd, gaf, gaf, gáf.

Verder zet ik overal nadrukkelijk de -n achter – geleerd van Herman Finkers, die me er tijdens een interview in deze krant op wees dat mensen uit het Westen de n niet uitspreken, probeer maar eens, lopen wordt al snel lope, zie je wel, u doet het ook – en ik heb nooit bij het corps gezeten maar het is toch echt oto in plaats van áúto en als ik ze nog één keer bai mai hoor zeggen in plaats van bij mij, krijgen ze een lijfstraf, want anders antwoorden ze over tien jaar ‘nôh lekker denk’ als iemand ze vraagt of ze koffie willen. Ik heb weleens de neiging gehad om willekeurige mensen in de supermarkt te verbeteren, maar dat durf ik niet, zo’n kenau ben ik nou ook weer niet. Bovendien moet je daarmee uitkijken, omdat er een gerede kans is dat mensen woorden niet goed uitspreken omdat ze die alleen hebben gelezen, in plaats van gehoord. Sta je niet bij stil, hè?

En dan zijn er nog versprekingen die te mooi zijn om te corrigeren, omdat de fout domweg beter is dan het origineel. Mensen die het hebben over dikke peer zaag en geknutseld, in plaats van decoupeerzaag en gekunsteld. Lekker zo laten. Voormalig PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman, die ik jaren geleden op Radio 1 hoorde zeggen dat hij Job Cohen een ‘in- en integere man’ vond, ook schitterend. Maar het mooiste voorbeeld kwam van de keer dat we op vakantie waren in Bergen en wij de kinderen wilden verrassen met een bezoek aan een pannekoekenrestaurant. ‘Drie keer raden waar we vanavond gaan eten, jongens’, riep de Man, zich zichtbaar verheugend op het aanstaand gejuich. ‘Het is jullie lievelingsmaaltje en het begint met een p.’

De Dochters, verrukt: ‘Pasghetti!’