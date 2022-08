Zeg anders gewoon je onderbroekenabonnement op

Grofweg bestaat mijn leven uit twee delen: er is de bijna 37 jaar dat ik nog nooit van het begrip ‘latte-factor’ had gehoord, en de periode erna, die nu een paar dagen duurt. Zaterdag verscheen op de NOS-site een reeks besparingstips onder de kop ‘Het leven wordt duurder, de armoede neemt toe’. Het woord ‘latte-factor’ verwijst naar het fenomeen dat je een hoop geld kunt besparen als je gewoon elke dag een bak goedkope filterkoffie drinkt, in plaats van voortdurend dure afhaalkoffies te halen.

Volgens Google ontspringt dit treurige neologisme in het tweestromenland tussen mensen die heel graag rijk willen worden en daarvoor dure boeken vol besparingstips kopen en mensen die al rijk zijn en nog wat rijker worden door anderen besparingstips aan te smeren. Om precies te zijn: in het hoofd van financieel expert en schrijver David Bach (oprichter van FinishRich.com).

De besparingstips waarmee de NOS kwam aankakken, liepen nogal uiteen, van het voor de hand liggende ‘kliekjes in plaats van bestellen’, tot het zonderlinge ‘blijf op de snelweg achter een vrachtwagen rijden’ en het goed verzonnen ‘zeg je vergeten onderbroekenabonnement op’.

In het gebruik van Bachs term ‘latte-factor’ komt het wijdverbreide misverstand dat rijkdom een keuze is (en armoede dus ook) frontaal in botsing met de realiteit die het CPB vorige week presenteerde met grafieken en voorspellingen waar niemand vrolijk van werd. De grootste naoorlogse koopkrachtkrimp, in een land waar momenteel al een miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Ik herinnerde me de reportage die Nieuwsuur vorig jaar maakte over enkele van de 200 duizend werkende armen in Nederland. Mensen die meer dan veertig uur per week werken, alle soorten werk aannemen, moeders die schotsspringen van tijdelijk dienstverband naar flexcontract en, eenmaal thuis, moeten kiezen welk kind wél naar een sportclub kan en welke niet.

Je zou zeggen: waarom zeggen die mensen niet gewoon hun onderbroekenabonnement op? Zijn ze ineens uit de zorgen. Maar ja, hoe gaat dat, je hebt een abonnement, en je zegt het altijd nét te laat op en dan zit je er weer drie jaar aan vast en ondertussen blijven de onderbroeken maar komen, meer onderbroeken dan je ooit zult kunnen bevuilen, en daar dobber je dan, onder het bestaansminimum, op een zee van schoon ondergoed.

Ook op latte-factor-zaterdag publiceerde deze krant het jaarlijkse onderzoek naar topinkomens. En hoewel voortdurend overal wordt benadrukt dat het financiële slechtnieuwsgesprek van vorige week iederéén in Nederland betrof, is dat natuurlijk niet waar. De meeste topbestuurders kunnen gerust nog een tijdje uit de slipstream van grote vrachtwagens blijven; de loonkloof verdiept zich sneller dan dat tienduizend abonnees hem met overbodige onderbroeken kunnen vullen.

Fundamentele keuzes, zoals het ontzien van winsten en vermogens in de belastingwetgeving van dit kabinet, keuzes ten faveure van hen die al zo’n groot deel van de koek naar zich toe hebben getrokken, worden vakkundig aan het zicht onttrokken door zorgelijke gezichten, door een mist van gewichtloze begrippen als ‘erkennen’ en ‘instrumenten’ en ‘schrijnend’. De woorden van medeleven en begrip zijn als vanouds ruim voorhanden voor de groeiende groep mensen voor wie de energierekening een niet te nemen horde is of wordt, maar de ruimhartigheid in daden stroomt vooralsnog vrijelijk de andere richting op, grotehoopwaarts.