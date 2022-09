In een speeltuin stonden een paar boomstammetjes in oplopende hoogte naast elkaar. Het was een soort trapje in het niets, maar vrij veel kinderen zagen hier de charme wel van in, en klauterden er braaf overheen.

Na enige tijd liep er een echtpaar langs. Al voor ze een woord hadden uitgesproken zag ik dat ze Duits waren. Hun kleren waren net even wat netter dan die van ons, en hun brillen hadden de architectenvibe waar ze in Duitsland altijd zo lekker op gaan.

Het echtpaar stond stil bij het boomstammetjestrapje. Ze wezen, en zeiden serieuze Duitse dingen. Daarna beklommen ze de installatie, plechtig en vlak achter elkaar. Toen ze weer op de grond stonden, knikten ze tevreden; blijkbaar was er een vermoeden bevestigd. Toen namen ze nog wat foto’s.

Ik denk dat het Duitse speeltuinonderzoekers waren, die een allesomvattend standaardwerk aan het schrijven zijn, met de titel Der Spielplatz als Herausforderungsgesamtkunstwerk.