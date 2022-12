Met excuus voor het bakvissenwoord, maar ik smul van de verhalen die Marjon Bolwijn elke maandag in deze krant optekent uit de mond van 100-jarigen. De aantrekkelijkheid schuilt geloof ik in de levenslust waarvan de geïnterviewden doorgaans blijk geven – hoewel ze genoeg redenen zouden hebben tot somberheid. Want wat een tranendal bleek de wereld te zijn waarin ze in 1922 voor het eerst de ogen openden.

OVER DEZE EINDEJAARSCOLUMN Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Elma Drayer, neerlandicus en journalist.

Zo maakten ze in hun jonge jaren de grote depressie mee, daarna de Tweede Wereldoorlog – als ze pech hadden inclusief honger, onderduik of dwangarbeid. Niet veel later brak de Koude Oorlog uit, met alle dreiging van dien. (Wij kunnen daar nu lacherig over doen omdat wij wél weten hoe die afliep.) Het waren stuk voor stuk gebeurtenissen waarbij de huidige crises bleekjes afsteken – althans wat ­Nederland betreft én vooralsnog, zeg ik er voorzichtigheidshalve bij.

Toch kijken veruit de meeste geïnterviewde 100-jarigen met milde blik terug op de eeuw die achter hen ligt. Ze voelen zich niet tekortgedaan, doen niet verongelijkt, wentelen zich niet in slachtofferschap, wijzen niet op onzichtbare structuren die het op hen voorzien zouden hebben – houdingen die heden ten dage zo’n beetje tot het standaard­repertoire behoren als het even tegenzit.

Ze doen juist uitspraken als: ‘Je krijgt het leven cadeau en dat geeft je een verantwoordelijkheid er iets behoorlijks van te maken.’ Of: ‘Als ik terugdenk aan die tijd, denk ik: wat leven we nu toch in een weelde, wat een weelde. Daar ben ik dankbaar voor.’ Of: ‘Ik ben elke dag blij dat ik leef.’

Hoe het u vergaat weet ik niet, maar ik knap daar enorm van op. Elke maandag weer.