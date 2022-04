Ze staan weer prachtig in de haus, bedank foor die bloeme, met de groeten van de paus

De nieuwe paasbloemenarrangeur van de paus kan me ontvangen, ‘maar ik werk wel door’. In de hoek van een oude volle schuur op een boerenerf in Berkel en Rodenrijs verpakt hij met zijn vrouw potten, bakken, gereedschapskisten in plastic. Plus bindmateriaal, handschoenen, korven en nog meer bakken. De vrachtwagen komt zo. Die rijdt de hele handel naar het Vaticaan.

Piet en Marianne van der Burg, 76 jaar en 74 oud, maar ze doen nog alles zelf, dat is beter ‘voor het overzicht’. Piet is zo geconcentreerd dat ik vragen moet herhalen. Marianne zegt dan ‘even je aandacht erbij, Pietje’. Marianne leidde hun drie bloemenzaken, toen Piet nog als meervoudig kampioen bloemsierkunst de wereld overtrok, langs bloemenbeurzen, waar kwekers de beste bloembinders inhuren.

Dinsdag reizen de paasbloemen vooruit naar het Vaticaan via de Keukenhof, waar de bisschop van Rotterdam ze eerst zal zegenen. Op Witte Donderdag vliegen Piet, Marianne, hun kinderen met aanhang plus de bloembinders van de kwekers erachteraan.

Piet en Marianne van der Burg, bloemenleveranciers voor het Urbi et Orbi op Eerste Paasdag.

Sinds 1986 leverde Nederland de bloemen voor het urbi et orbi, de pauselijke zegening op Eerste Paasdag. Katholieken zetten de tv dan even aan, vooral voor het ‘Bedank foor die bloeme’, zoals het altijd uit de mond rolde van Johannes Paulus II, de conservatieve hardliner die zijn talen zo ostentatief sprak. Wat het geheel precies het groteske ceremonieel gaf waar katholieken dol op zijn. Jeroen van Merwijk schreef er nog een heerlijke meezinger bij (‘Bedank foor die bloeme/ze staan zo prachtig in de haus/ bedank foor die bloeme/ met de groeten van de paus’).

Tot dit jaar verzorgde Paul Deckers uit Posterholt de bloemen, maar hij trok zich in januari teleurgesteld terug, omdat zijn sponsoren er na twee jaar covidpauze geen brood meer in zouden zien. Het was nog net geen wereldnieuws voor Nederland. En de inkt van de Volkskrant was niet droog of de Friezenkerk voor Nederlandstaligen in Rome bleek op zoek naar een opvolger: Hollands glorie gered.

Piet van der Burg dus. Hij gaat het helemaal anders doen. Piet noemt de bloemen van zijn voorganger ‘een soort perkjes, met graszoden’. Piets handelsmerk is ‘het lijnenspel’. Voor wie tegenwoordig modern bezig denkt te zijn met een paar losse designtulpen in een vaas: dat heeft Piet dus veertig jaar geleden al bedacht.

De nieuwe sponsoren, kwekers uit Lisse en Voorhout, wilden meer aandacht voor hun paradepaardjes. Piet plaatst daarom op het Sint-Pietersplein bakken en schalen op een verhoging. Daarin dan zijn lijnenspel: heliconia’s, protea’s, delphinium, bloeiende azalea’s. En de avalanche, een nieuwe paarse bloem ‘die nog niet eens op de markt is’.

Marianne heeft er alle vertrouwen in dat onze Lieve Heer het niet laat hozen of stormen met Pasen. Op paaszaterdag begint het grote bloemschikken op het Sint-Pietersplein. Piet is evenmin nerveus over de krappe tijd die ze zullen hebben. Dit is de man die in de roemruchte tv-quiz Ren Je Rot ooit in één minuut een bloemstuk in elkaar zette.

Piet zamelt al jaren kleding en schoenen in voor daklozen in Rotterdam, het bisdom doet daar ook aan mee, zo kenden ze zijn naam. In Rome weten ze ook wie Piet is, hij richtte in 2010 een stand voor het Vaticaan in op de wereldtentoonstelling in China.

Nu werken ze tegen onkosten en voor de eer. Zijn ze zelf eigenlijk nog erg katholiek? Tegelijk: ‘Jaja.’ Ondanks de harde standpunten van de katholieke kerk over lhbti, anticonceptie, en na het seksueel misbruik? Piet knikt: ‘Twijfels hebben we allemaal. Maar je moet het geloof en de kerk ook weer niet door elkaar halen’. Zij vergelijken het met iemands politieke overtuiging en het kabinet. ‘Je stemt op het één’, zegt Marianne, ‘en het kabinet maakt er toch weer iets anders van.’ Piet: ‘Maar dat breekt je politieke overtuiging vaak ook niet.’

Piet zou heel graag ‘een draai’ aan het instituut willen geven. Maar niet aan de katholieke levensstijl waarmee ze zijn grootgebracht: ‘Naastenliefde is heel belangrijk voor katholieken. Het gevoel dat je voor elkaar op de wereld bent en niet voor jezelf.’

Kom daar nog maar eens om, mompelt Marianne.

Van zijn bloemen voor de paus ligt Piet van der Burg dan ook niet wakker. ‘Ik lig wakker van de situatie in de wereld. Van wat mensen wordt aangedaan. Dáár lig ik wakker van. Van bloemen niet.’