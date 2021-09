Ze gaf de spieraandoening aan haar kind door, want geen dokter herkende haar symptomen

De opticien kijkt nog eens fronsend naar de bevindingen op het papier in zijn hand. ‘Je rechteroog kan ik niet opmeten’, zegt hij met verbazing in zijn stem. Mijn vriendin, destijds 27 jaar oud, wordt enkele weken later gezien door een oogarts in een academisch centrum. Die stelt vast dat zij staar heeft aan beide ogen. De oogarts vraagt of zij mijn vriendin als casus mag bespreken op een internationaal congres, want ‘dit zien we niet vaak’. Ze wordt uiteindelijk met succes behandeld en gaat verder met haar leven.

Ontwikkeling

Vijf jaar later bevalt zij van een dochter, Lauren. In de loop der jaren merken ze dat haar ontwikkeling wat achterloopt. Het duurt lang voordat ze een paar woordjes zegt, lopen lukt pas als ze 2 jaar is. Ook op het consultatiebureau worden ze steeds gerustgesteld. Twee jaar na de geboorte van Lauren wordt mijn vriendin opnieuw zwanger. Van een eeneiige tweeling. De jongens komen na een gecompliceerde zwangerschap veel te vroeg ter wereld en liggen weken op de neonatale intensive care. Het leven is dan een rollercoaster, maar gelukkig doen de jongens het goed.

Ongeveer een half jaar later besluit het zusje van mijn vriendin de huisarts te bezoeken in verband met langer bestaande klachten van de spieren in haar armen. Zo kan ze soms haar rechterhand na het handenschudden niet ontvouwen. Ze wordt verwezen naar een neuroloog. Nog dezelfde dag komt de diagnose die het leven van de hele familie op zijn kop zet: myotone dystrofie (MD) type 1.

Een relatief veelvoorkomende erfelijke spieraandoening die in ernst van generatie op generatie toeneemt. Als één van de ouders de aandoening heeft, is de kans 50 procentdat zij een kind krijgen met MD.

Erfelijkheid

De eerste generaties hebben vaak geen of milde klachten, zoals lichte spierzwakte en staar na het 50ste levensjaar. De generaties daarna krijgen meer en op steeds jongere leeftijd klachten zoals darmklachten, spierkrampen en futloosheid. Vage klachten die vaak onterecht worden weggezet als psychosomatisch. Pas wanneer de diagnose bij een familielid, vaak een baby met ademhalings- of slikproblemen, wordt vastgesteld, wordt de aandoening met terugwerkende kracht zichtbaar in alle aftakkingen van de familiestamboom.

De diagnose slaat in als een bom. Er is verdriet en schuldgevoel. Het ene familielid wil het weten, het ander niet. Maar de keuze van de een heeft ontegenzeggelijk een gevolg voor de ander. Al snel wordt duidelijk dat mijn vriendin en, in ergere mate, haar dochter de aandoening hebben. De tweeling is nog te jong om te worden onderzocht maar lijkt zich goed te ontwikkelen. Onwillekeurig dringt zich soms toch die ene vraag op als een van de jongens struikelt: ‘Hebben zij ook...?’

Lauren gaat inmiddels naar het speciaal basisonderwijs. Haar ouders hebben met een aantal andere gedreven mensen MD Nederland opgericht. Ze zetten zich in voor het vinden van een behandeling en voor meer bekendheid over de aandoening. Vooral bij zorgverleners.

Vragen

Als we op een namiddag samen voor het huis zitten met een glas wijn in onze handen, benoemt mijn vriendin de vragen die al maanden aan haar knagen: ‘Waarom heeft de oogarts jaren geleden geen verder onderzoek gedaan naar de oorzaak van mijn staar? Had zij geen tijd of heeft zij er gewoon niet aan gedacht? Had iemand mij gevraagd naar andere klachten, dan had ik gezegd dat ik last had van verkramping in mijn handen. Van darmklachten die ook in het ziekenhuis onterecht zijn gelabeld als een prikkelbaar darmsyndroom. Want had één zorgverlener wel aan MD gedacht, dan had ik mogelijk zwanger kunnen worden middels embryo-selectie. Dan had ik deze aandoening niet aan mijn kind gegeven.’

Ik begrijp haar zo goed. Dat ze zelf de aandoening heeft is rot, maar dat zij het aan haar kind heeft gegeven, terwijl dat te voorkomen was geweest, is onverteerbaar. Toch realiseer ik mij dat ook ik in de twintig jaar dat ik haar ken, met al haar klachten, nooit aan MD heb gedacht.

Vanaf een afstandje kijken we naar Lauren die met haar broertjes speelt. Na een lange stilte zeg ik: ‘Als je het wel had geweten, was zij er waarschijnlijk nooit geweest.’

‘Nee’, zegt mijn vriendin, ‘daar moet ik ook niet aan denken.’

Danka Stuijver is huisarts.