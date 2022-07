‘En wat nou als je wordt gevraagd om een column te gaan schrijven?’, vroeg mijn geliefde.

Een gewetensvraag, want wij houden niet van columns. Dat wil zeggen, wij houden wel van columns, maar op een perverse manier. Zaterdag is onze lievelingsdag: columnafkraakdag. Wie aan de beurt is om met ons vroeg wakkere kind naar beneden te gaan terwijl de ander nog even verder slaapt, heeft op deze dag het geluk als eerste te mogen smaken wat er mis is met de columns in de zaterdagkranten van die week.

Wij houden niet van stellige columns die precies weten hoe het zit met de uitwassen van het neoliberalisme of het gevaar van identiteitspolitiek. We houden evenmin van aarzelende columns waarin elke zin gevolgd wordt door een zin die zich afvraagt of de vorige zin wel klopte.

We houden niet van columns die voor de hand liggende meningen verkondigen. We houden niet van columns die meningen verkondigen die niet de onze zijn.

We houden niet van sentimentele columns over ontmoetingen met oude vrienden die een vroeger leven in herinnering brengen. We houden niet van observerende columns vol verrassende details die de uitzonderlijke opmerkzaamheid van de schrijver illustreren.

Wij houden niet van alle manieren waarop columnisten refereren aan hun levenspartners – als geliefde, man, vriendin of huisgenoot, met een initiaal, of nog erger, met een pejoratieve koosnaam. Wij houden niet van columns die onnodig moeilijke woorden gebruiken en we houden niet van columns die geschreven zijn in gewonemensentaal. Wij houden niet van columns waarin een anekdote uit het leven van de schrijver gewoon verteld wordt zoals die zich voordeed en wij houden niet van columns waarin een anekdote uit het leven van de schrijver wordt verheven tot een filosofische bespiegeling op de menselijke conditie. Wij houden niet van columns die voorkennis veronderstellen die wij niet hebben en we houden niet van columns die uitleggerig zijn.

We houden niet van columns die wekelijks volgens een vast recept in elkaar worden gedraaid. Bij één column waar we niet van houden spelen we onderwerpenbingo. Degene die om half acht uitgeslapen naar beneden komt, mag raden welke ingrediënten er deze week in zitten: de kinderen van de schrijver, een excentrieke buitenlander, iets met eten en iets over literatuur. Geregeld scoren we een volle kaart.

Wij houden niet van columns die uit één lange opsomming bestaan. We houden niet van columns vol overbodige herhalingen en lange zinnen met allemaal bijwoordelijke bepalingen en diverse onnodige bijvoeglijke naamwoorden om het aantal woorden dat de schrijver moest gebruiken vol te maken. We houden niet van columns zonder zelfspot en we houden niet van columns die zichzelf op een voorspelbare manier op de hak proberen te nemen. We houden niet van columns die als een nachtkaars uitgaan. We houden niet van columns met een slotzin die op een nieuwe regel begint en het verhaal rond maakt.

Ik wens u veel kraakplezier.