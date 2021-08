Zal ik mijn beleggingen verkopen en opnieuw beginnen?

Bijna vier jaar geleden bent u begonnen met beleggen, omdat sparen niets oplevert. Sinds november 2017 steekt u iedere maand 100 euro in een mixfonds van ASN, dat half in aandelen en half in obligaties belegt. U heeft in die tijd een rendement van 19 procent behaald. U bent bang dat de koersen weer flink gaan dalen en u een groot deel van de winst kwijt zal raken. Uw voorstel: alles verkopen en weer opnieuw beginnen met 100 euro inleg per maand. U kan het geld gebruiken om uw aflossingsvrije hypotheek te verlagen.

Dat vind ik een goed plan. U betaalt rond 2 procent aan hypotheekrente. Door af te lossen haalt u een prima rendement, zonder enig risico. Hoeveel precies kan u uitrekenen op de website berekenhet.nl (zoekwoord ‘aflossen’).

Volgens Nobelprijswinnaar Robert Shiller is de aandelenmarkt oververhit. Hij berekende onlangs dat de koers-winstverhouding van de bedrijven uit de belangrijke Amerikaanse beursindex S&P500 twee keer zo hoog is als het historische gemiddelde. Dat wil zeggen dat de koersen het dubbele zijn van wat op basis van de bedrijfswinsten van de laatste jaren gerechtvaardigd zou zijn.

Dat betekent niet dat de koersen binnenkort instorten. De wetenschap weet het ook niet. Shiller waarschuwt al jaren dat de zeepbel op de beurzen op knappen staat. Hij is geen waarzegger met een glazen bol. Er zijn ook goede verklaringen voor de hoge aandelenkoersen, zeker als je de bedrijfswinsten vergelijkt met het lage rendement op sommige staatsobligaties.

Niemand kan voorspellen wat er met de beurzen zal gebeuren. Ik weet dus ook niet op welk moment u moet uitstappen om koersdalingen te voorkomen. Wat ik wél kan zeggen, is dat uw redenering hout snijdt. U heeft een mooie winst gemaakt en wil de opbrengst gebruiken om uw hypotheek af te lossen. Als u bang bent voor dalende koersen en u uw geld goed ergens anders aan kan besteden, dan moet u dat doen. U moet geen risico’s lopen die u niet wil en u belegt omdat u een beter rendement wil dan op uw spaarrekening.

Het tweede deel van uw plan is, om na de verkoop van uw mixfonds opnieuw te beginnen met 100 euro inleg per maand. Ook daar is niets mis mee, ook al zijn de aandelenkoersen nu hoog. Instappen met een maandelijkse inleg kan prima. Daarmee spreidt u het risico. Als de beurzen over enige tijd een schuiver maken, koopt u daarna nieuwe stukken tegen de lagere koers. U beperkt het risico en profiteert van het herstel.

Overigens spreidt u het risico al door te beleggen in een mixfonds, met zowel aandelen als obligaties. In het woelige beursjaar 2018 maakte uw mixfonds 4 procent verlies. Het aandelenfonds van dezelfde aanbieder liep in dat jaar 9 procent verlies op.

Voor de duidelijkheid: ik zeg niet dat iedereen zijn beleggingen moet verkopen. Beleg met een plan en neem het risico serieus.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids. Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl