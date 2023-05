Zakelijke rijders en vrachtverkeer stoten oneindig veel meer uit dan die paar ritjes van jongeren

File op de A7 nabij Hoorn. Beeld Ramon van Flymen

Ongefundeerde meningen

Afgezien van de matige winst dat zo'n maatregel zal opleveren voor het milieu, vergeet Piet Koorn ook op te nemen dat mensen na hun 60ste dan ook hun rijbewijs moeten inleveren. Wel zo eerlijk toch? Overigens mogen jongeren van Koorn geen auto kopen met geleend geld.

Kunnen (oude) mensen (witte mannen) alsjeblieft stoppen met ongefundeerde meningen uiten over wat jongeren wel en niet mogen. Of in Piets woorden: verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Emma Verhulp, Amsterdam

Elektrisch rijden

Het voorstel van Piet Koorn zou echter ook omgedraaid kunnen worden. In plaats van de aanstormende beroepsbevolking te beperken in hun rijvaardigheid (voor wie het autogebruik soms toch echt onmisbaar is, denk aan de praktische beroepen die zo hard nodig zijn), zou ook het autogebruik van gepensioneerden ingeperkt kunnen worden. De essentiële noodzaak van het autogebruik voor deze groep zou immers als ‘minder relevant voor het algemeen nut’ beschouwd kunnen worden dan voor de 18 tot 24-jarigen. Vanaf de dag van pensionering zou de benzineslurper ingeleverd kunnen worden, in ruil voor een ov-abonnement.

Dit is uiteraard gechargeerd, maar ik denk dat Piet Koorn en ik op dezelfde conclusie uitkomen: elektrisch rijden stimuleren, dan kan iedereen die auto wil rijden dat zo snel mogelijk doen en zo lang mogelijk blijven doen.

Nick van Silfhout, Scheveningen

Zakelijke rijders

Alsof veel jongeren voor hun 24ste überhaupt een auto kunnen aanschaffen. Een woning voor je 30ste is al een utopie, laat staan met parkeerplaats. De stelling dat ons land dan snel schoon wordt, snijdt natuurlijk ook geen hout. Zakelijke rijders en vrachtverkeer stoten oneindig veel meer uit dan de paar ritjes die jongeren met de auto van hun ouders mogen maken. Dus verbeter de wereld begin bij jezelf, helemaal eens. Maar daar getuigt deze brief vooral niet van.

Wiep van Apeldoorn, Amersfoort

Milieu redden

Nergens in de brief van Piet Koorn krijg je de indruk dat hij zelf een jonge milieuactivist is. Wat bedoelt hij dan met: begin bij jezelf? Wie, zoals Piet, bij een ander begint, gaat het milieu niet redden en jonge milieuactivisten zullen gemiddeld op hun achttiende niet in een auto rond gaan rijden. Die zijn zelf nu juist al wel begonnen, ook zonder wet, om iets van het milieu nog te redden.

Jacob Hilbrands, Eelderwolde

De last bij jongeren leggen en zeuren over demonstraties; een cliché tactiek toegepast door de oudere generatie om niet zélf in de spiegel te hoeven kijken. Graag wil ik, als jongere, de bal snel terugkaatsen.

Dat Nederland supersnel en vanzelf schoon wordt door het rijbewijs pas met 24 jaar te geven mag sterk in twijfel getrokken worden. Wat CBS-feitjes: Nederland telt 8,7 miljoen auto’s, waarvan hoogstens 3 procent in bezit is van jongeren. Er zijn 11,3 miljoen mensen met een rijbewijs. Ervan uitgaande dat 75 procent van de 1,6 miljoen 18-25 jarigen een rijbewijs heeft is dat 10,6 procent van het totaal. Schaf eerder het rijbewijs af voor mensen boven 24 jaar.

Daarnaast, jarenlange bezuiniging op betaalbaar openbaar vervoer maakt het leven buiten de grote steden verstikkend zonder toegang tot een auto. Het recht op mobiliteit zou ook nog eens ontnomen worden.

‘Verbeter de wereld, begin bij je zelf.’ De laatste onjuistheid. Alleen collectieve actie maakt verandering. Ik nodig iedereen uit aan te sluiten bij solidariteitsdemonstraties en blokkades. Met afschaffing van subsidies voor fossiele industrie wordt de wereld vanzelf en supersnel schoon.

Daphne Schoop, Wageningen

Gulle lach

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat lijkt me een waardevol advies. Briefschrijver zelf stelt echter voor om toch bij de jongeren te beginnen. Ideaal eigenlijk. Op Twitter is een komisch account actief dat dit soort brieven, zo ook deze, bundelt, te weten ‘Brieven van Boomers’. Bij mij vaak goed voor een gulle lach.

Bart Küpers, Zeist