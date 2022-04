Zag ik hoe redelijk ze bleven met dat geschifte wijf tegenover hen?

Toen ik op het tankstation mijn pompnummer wilde noemen, piepte er een mevrouw voor. Ze had een bonnetje in de hand en zei tegen de kassamedewerkster: ‘U heeft me te veel laten betalen.’

Beginnen met een verwijt is nooit een goed begin. Het antwoord was zo mogelijk nog slechter: ‘Dat kan niet, mevrouw.’ Ik deed een stapje achteruit en zette mezelf op standje ‘geduld’.

‘Jawel, want ik heb lpg getankt en u heeft me benzine laten betalen.’ Ze duwde het bonnetje naar de medewerkster, die zonder te kijken antwoordde: ‘Omdat u benzine heeft getankt.’

‘Nee, ik heb lpg getankt.’

Nu werd het bonnetje zuur geïnspecteerd en teruggeschoven. ‘U had pomp 5, en bij pomp 5 is benzine getankt, kijk maar.’

‘Ik had pomp 3!’

‘Dan had u dat moeten zeggen, maar u zei pomp 5. Dus dat heb ik aangeslagen.’

‘Ik zei pomp 3. Ik ga dit niet betalen!’

‘MEVROUW, WILT U RUSTIG BLIJVEN!’, riep de medewerkster ineens, haar handen afwerend opgeheven. Klassieke verdediging; het initiatief pakken door de ander in een agressieframe te plaatsen. Maar de klaagmevrouw trapte er niet in: ‘Ik heb getankt bij pomp 3. U heeft me laten betalen voor pomp 5. Hoe gaat u dat oplossen?’

Ik was blij dat ik niet bij het conflict betrokken was, want deze twee speelden duidelijk in een hogere ruziedivisie dan ik. Nu consolideerden ze hun posities, door zichzelf te herhalen, voorafgegaan door ‘Ik wil alleen maar’, respectievelijk ‘Ik kan alleen maar’. Het woord ‘mevrouw’ viel vaak. Dit ging tien minuten door. Ik kon niet bij een andere kassa afrekenen, want dan zou blijken dat ik het was die bij pomp 5 had getankt.

Uiteindelijk besloot de baliemedewerkster een hogere macht te bellen. Niet om de situatie op te lossen, maar om haar gelijk te halen. En inderdaad, ook de andere kant van de lijn wist niet hoe hij de transactie moest terugdraaien. Ze hing op en kruiste triomfantelijk haar armen, maar de klaagster spiegelde het gebaar meteen. Zwijgstront. Uren tikten voorbij, leek het. Beestjes begonnen door mijn aderen te kriebelen. Het was onvermijdelijk dat ik dit afvoerputje zou worden ingezogen, de vraag was hoe. Nu begonnen ze mij blikken te geven, blikken die steun zochten. Ogen werden gerold, wenkbrauwen opgetild, zuchten geslaakt – allemaal mijn kant op. Zag ik hoe redelijk ze bleven met dat geschifte wijf tegenover hen?

Tot ik het niet langer uithield. ‘Luister!’, hoorde ik mezelf ineens roepen. Dat is altijd een goed begin van een zin, maar ik had geen idee wat ik ging zeggen. ‘Zij heeft mijn tank betaald, ja? Als ik nou de hare betaal, en wij het verschil onderling afrekenen, dan kunnen we allemaal verder.’

Geen idee welke demon daar mijn mond gebruikte, maar hij bleek ons goedgezind. ‘Heel graag!’, blafte de medewerkster boos. ‘Nou fijn!’, spoog de klaagmevrouw terug. Als in een droom begon ik instructies uit te delen; ik betaal dit, dan geef ik jou dat, dan stuur jij mij een Tikkie, print die bon nog een keer uit, zo, klaar.

Toen ik wegliep, mimeden ze zonder het van elkaar door te hebben naar mij ‘dank je’, beiden in de waan dat ik hun kant had gekozen. Ik stapte mijn auto in en reed naar de parkeerplaats, omdat ik dringend even in het donker moest zitten.