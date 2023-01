Yvonne Coldeweijer heeft met de ‘gecremeerde kroket’ de belediging weer op de kaart gezet

Een paar jaar geleden stapte ik naar de rechter, omdat iemand in een tweet beweerde dat ik een racistische column had geschreven. Het kwam tot een zaak, de aangeklaagde zei ter zitting dat hij er niet van had kunnen slapen en ten slotte bepaalde de rechter dat zulke beschuldigingen weliswaar onterecht kunnen zijn, maar dat de strafbaarheid eraan ontbreekt, omdat zij behoren tot het publieke debat. Althans, zo heb ik het begrepen.

Oké, iemand zo maar een racist noemen mag. I got the message. Historicus Piet Emmer, die enige vraagtekens had geplaatst in de slavernijdiscussie, kreeg dezelfde kwalificatie in de maag gesplitst. Kijk op Twitter en de beschuldigingen vliegen je om de oren. Het publieke debat, ik had beter moeten weten.

Des te opmerkelijker vond ik het dat begin deze week een rechter bepaalde dat de roddelkoningin Yvonne Coldeweijer niet langer Rachel Hazes ‘een gecremeerde kroket’ mag noemen. Dat Coldeweijer allerlei onbewezen, door vage ‘spionnen’ ingefluisterde onzin moet rectificeren, lijkt mij logisch, maar dat zij niet meer mag zeggen dat Rachel Hazes een gecremeerde kroket is, daar keek ik toch wel van op.

Bij mij bleef die gecremeerde kroket meteen hangen en het verbaasde me niet dat de gecremeerde kroket direct na de rechterlijke uitspraak rondzong op alle sociale media. Zo gaat het: probeer iets te verbieden en het komt terug als een draak met vele koppen. Niets wordt zoveel gelezen als een verboden boek. Het vervelende van die gecremeerde kroket zit hem er bovendien in dat die als belediging ergens ontzettend raak is, dat moet je de weerzinwekkende roddelaarster nageven. ‘Belediging is voor sommige mensen ook gewoon een waarheid die ze liever niet willen horen’, heeft Hans Teeuwen gezegd.

Bij de gecremeerde kroket moest ik ook denken aan ‘de ongebakken deegsliert’. Zo wordt Simon Vinkenoog (1928-2009) beschreven in Ik Jan Cremer, deel 2. Het lijkt een onschuldige belediging, maar zij bleef aan Vinkenoog kleven. Telkens als Vinkenoog ergens binnentrad om zijn poëzie als een mitrailleur af te vuren, kwam onafwendbaar bij de toehoorders op dat hier een ongebakken deegsliert aan het werk was, die nog moest worden afgebakken.

Het waren de jaren zestig van de vorige eeuw, toen literaire beledigingen nog in zwang waren. Cees Nooteboom, still going strong en afgelopen weekend nog uitgebreid geïnterviewd in de Volkskrant, werd door Gerard Reve ‘het doodzieke aapje N.’ genoemd. Kennelijk was Nooteboom in 1963, toen de belediging werd geuit, nog niet ziek genoeg om 90 te kunnen worden, maar met hem is ook dat doodzieke aapje levend gebleven. Overigens werd Gerard Reve op zijn beurt door Willem Frederik Hermans omschreven als ‘de Don Juan van de veestapel’, dit naar aanleiding van het feit dat God, volgens Reve, bij hem had aangebeld in de gedaante van een muisgrijze ezel, welk dier hij na een klauterpartij – de trap op richting slaapkamer – drie keer had bezeten in diens Geheime Opening. Dat waren nog eens tijden.

Later zou de belediging ook in de handen van Theo van Gogh een geducht wapen worden. Leon de Winter (‘een Messias zonder kruis’), Sonja Barend, Bert Vuijsje en vele anderen kregen het zwaar te verduren. Hijzelf kwam onder meer als ‘een impotent stuk Wassenaars vlees’, ‘een televisieschoft’, of ‘een ‘goor, vies stinkend varken’ ook niet helemaal ongeschonden uit de strijd. Ik neem aan dat Jaap Cohen, wiens Theo van Gogh-biografie binnenkort uitkomt, een heel overzicht zal geven.

Dat je door een belediging levensbedreigende reacties kunt ontvangen, zoals Salman Rushdie en Theo van Gogh hebben ervaren, heeft de belediging an sich geen goed gedaan. De belediging heeft een ondergronds bestaan geleid, ogenschijnlijk verdwenen, net als de polemiek. Maar tijd verstrijkt en bij De slimste mens wist al geen van de deelnemers meer wie Salman Rushdie is. Wie Yvonne Coldeweijer is, zouden ze vermoedelijk wel hebben geweten. In elk geval heeft Coldeweijer met de gecremeerde kroket de belediging weer op de kaart gezet, daar heeft de gerechtelijke uitspraak alleen maar bij geholpen.

Ongetwijfeld is Coldeweijer een irritant persoon en het feit dat zij met haar onzin tonnen verdient, maakt haar niet sympathieker. Rudy Kousbroek heeft zich eens afgevraagd hoe je op irritante mensen moet reageren. Anders dan de zanger Randy Newman, die vond dat ‘short people got no reason to live’, zocht Kousbroek het meer in tit-for-tat. Veroorzaakt je buurman geluidsoverlast door diep in de nacht keiharde popmuziek te draaien, bouw dan een versterker die het geluid qua volume tienvoudig terugkaatst. Dat zal ze leren.

Maar zoiets werkt doorgaans alleen in de fantasie. Bovendien is het lastig een belediging tien maal zo erg terug te kaatsen, zeker als het gaat om een gecremeerde kroket. Zelfs op Twitter zijn ze niet in de buurt gekomen.