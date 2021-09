Even lekker snel boodschappen doen, dan is dat maar gebeurd. Yoghurt nodig. Hup, naar het koelschap, deurtje open, yoghurt valt van de plank. Yoghurt op vloer, yoghurt op voet. Gelukkig slippers aan, dat dan weer wel. Gek gevoel, yoghurt op voet. Op zich niet onprettig, maar in andere context. Lopen onmogelijk, want anders yoghurtspoor door hele winkel. Roepen: ‘Hallo?’ Medewerker komt, bekijkt yoghurt op voet. Tegen hem zeggen: ‘Heb je misschien een doekje of zo?’ Medewerker denkt diep na en gaat op zoektocht.

Al die tijd met yoghurt op voet blijven staan. Andere klanten (die wel normaal zijn) kijken naar yoghurt op voet. Medewerker komt terug met keukenpapier. Voet schoonmaken, yoghurt blijft hardnekkig op slipper zitten. Vies keukenpapier omhooghouden en vragen: ‘Is er ook een prullenbak?’ Medewerker denkt weer diep na en gaat zoeken. Komt terug met prullenbak.

Alles min of meer schoon, naar kassa met verbeten ‘niets aan de hand’-blik. Naar huis. Ontdekken: yoghurt vergeten.