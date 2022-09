Xi’s ambitie een leidende rol in de wereld te spelen zal voorlopig een ambitie blijven

Na de smadelijke terugtrekking van de Amerikaanse troepen een jaar geleden uit Afghanistan, zei de Chinese president Xi Jinping dat het tijdperk van de Amerikaanse hegemonie voorbij was. Xi hoopte dat de Russische invasie in Oekraïne tot verdeeldheid in het Westen zou leiden, hetgeen de positie van de Verenigde Staten verder zou verzwakken. Dat verklaart waarom China de oorlog in Oekraïne niet veroordeelde.

Een jaar later lijken de rollen omgedraaid en wordt er openlijk getwijfeld aan China’s vermogen om de VS als economische supermacht voorbij te streven. Niet alleen is de Chinese economie door de lange covid-19 lockdowns bijna tot stilstand gekomen, ook heeft Xi’s stilzwijgende goedkeuring van de Russische invasie in Oekraïne de ‘ontkoppeling’ van China en het Westen dichterbij gebracht.

In lokale prijzen gemeten is China de VS al in 2015 voorbijgestreefd als ’s werelds grootste economie. Maar in formele wisselkoersen gemeten, blijft de Chinese economie met een omvang van bijna 18 biljoen dollar nog steeds achter bij de Amerikaanse economie die in 2021 een omvang van 23 biljoen dollar had. De kans bestaat dat de VS dit jaar verder op China uitlopen.

Indrukwekkende weg

Bovendien is de levensstandaard in de VS, op basis van formele wisselkoersen, nog steeds vijf keer zo hoog als in China. Zelfs in lokale prijzen gemeten is het inkomen per hoofd van de bevolking in China minder dan een derde van dat in de VS. Hoewel China een indrukwekkende weg heeft afgelegd sinds 1980, toen de levensstandaard er slechts een veertigste was van die in de VS, is het onwaarschijnlijk dat China de kloof op afzienbare termijn kan dichten.

De groei van de Chinese economie wordt belemmerd door het zero-covid-beleid waardoor regelmatig tientallen miljoenen Chinezen in strenge lockdown moeten. Bovendien dalen de huizenprijzen als gevolg van de crisis in de vastgoedsector. Voeg daarbij de snelle vergrijzing en de toenemende neiging van Beijing om in te grijpen in de vrijemarktsector en het ligt niet voor de hand dat China er de komende tien jaar in zal slagen de VS van de nummer 1 positie te verdringen, zoals tot toe de verwachting was.

Dat zou een enorme propaganda-overwinning zijn geweest voor Beijing, omdat het de wereld zou hebben laten zien dat het door de staat geleide model van China superieur is aan de westerse liberale democratie, en dat de VS in verval zijn. Als de groei van de Chinese economie daarentegen verder vertraagt, zal dat afbreuk doen aan China’s vermogen om macht te projecteren.

Technologie-oorlog

Het is minder evident dat de technologie-oorlog tussen China en de VS uiteindelijk nadelig zal zijn voor China. De dynamiek die China de afgelopen vier decennia heeft laten zien, suggereert het tegendeel. Op een aantal technologische gebieden, waaronder telecommunicatie en zonne-energie, is China al wereldwijd koploper. Op een aantal andere gebieden zal China de VS de komende tien jaar zeker voorbijstreven.

De Amerikaanse sancties hebben de vastberadenheid van China om zijn eigen technologie te ontwikkelen alleen maar versterkt. Telkens als de VS nieuwe sancties afkondigen, kondigt president Xi miljardeninvesteringen aan in nieuwe technologieën. China profiteert daarbij van een bevolking die vier keer zo groot is als die van de VS, een sterk arbeidsethos heeft, en waarvan tallozen zijn afgestudeerd in natuurkunde, wiskunde, en techniek.

Maar Xi’s ambitie om als grootmacht een leidende rol in de tumultueuze wereld te spelen, zoals hij vorige week in Oezbekistan tegen president Poetin zei, zal voorlopig dat blijven – een ambitie. De oorlog in Oekraïne heeft het Navo-bondgenootschap weer tot leven gewekt. Onder de regeringsleiders van de Europese Unie bestaat een ongewoon grote bereidheid om er samen uit te komen. En ondanks de hoge energieprijzen blijft het draagvlak onder de Europese bevolking om Oekraïne te steunen onveranderd hoog.

Volgens Financial Times-columnist Janan Ganesh heeft Xi de fout gemaakt om de essentie van het liberalisme (dat compromisgericht is) te verwarren met de mate waarin mensen aan het liberalisme hechten (waar ze geen compromissen over willen sluiten). Het liberalisme bevat weinig concrete voorschriften maar laat mensen vrij om het binnen een raamwerk van regels zelf keuzes te maken. De oorlog in Oekraïne laat zien dat mensen bereid zijn om daar offers voor te brengen. De Oekraïners offeren zelfs hun leven.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Arnout Brouwers.