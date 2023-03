Xi Jinping volgt het draaiboek van Henry Kissinger

In 1970 legden president Richard Nixon en diens minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger de basis voor de strategie die nu bekend staat als ‘het spelen van de China-kaart’. Via een liaison in Parijs zocht de Amerikaanse regering contact met de Chinezen. Nixon en Kissinger hoopten de toenmalige Sovjet-Unie te dwarsbomen door de betrekkingen met China te normaliseren.

Het recente driedaagse bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Vladimir Poetin laat zien dat de Chinezen goede studenten zijn van de Amerikaanse buitenlandpolitiek. Terwijl de Amerikaanse president Joe Biden aanvankelijk probeerde de banden met Moskou aan te halen om China te isoleren, is het nu Xi die zijn collega Poetin aan zijn borst drukt om te voorkomen dat de Verenigde Staten slagen in hun pogingen om de economische en militaire opkomst van China te blokkeren.

Over de auteur Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.

Zelfs zonder de verontrustende woorden van Xi Jinping bij het afscheid van Poetin in Moskou – ‘er zijn veranderingen gaande zoals wij die in honderd jaar niet hebben gezien en we jagen die veranderingen samen aan’ – is het duidelijk dat China’s Rusland-aanpak de wereldorde net zo ingrijpend kan veranderen als de China-strategie van Nixon en Kissinger dat een halve eeuw geleden deed.

Westerse commentatoren die Rusland afdoen als een vazalstaat van China, vergeten dat de Russische invloed op de internationale politieke verhoudingen dankzij Poetins sluwheid veel groter is dan je op basis van het bruto binnenlands product van Rusland zou vermoeden. Zo wist de Syrische dictator Assad alleen aan de macht te blijven dankzij de Russische militaire interventie in 2015 en is het de vraag of Donald Trump zonder Russische inmenging de presidentsverkiezingen in 2016 had gewonnen.

China en Rusland zijn beide beducht voor een omsingeling door het westerse blok. Rusland ziet de uitbreiding van de Navo naar het oosten als een existentiële bedreiging. China is bang dat de VS in de ‘Indo-Pacific’ regio een bondgenootschap proberen te smeden naar het model van de Navo door defensieovereenkomsten af te sluiten met landen als de Filipijnen en Australië.

Dat president Poetin het uiteenvallen van de Sovjet-Unie als de grootste geopolitieke catastrofe van de twintigste eeuw beschouwt is algemeen bekend. Maar ook president Xi ziet de ineenstorting van de Sovjet-Unie als een tragedie voor de wereldwijde communistische beweging. Daarvoor houdt hij, net als Poetin, de vorig jaar overleden Russische leider Michail Gorbatsjov verantwoordelijk. Diens introductie van perestrojka (hervormingen) en glasnost (openheid) maakten de weg vrij het uiteen vallen van de Sovjet-Unie. In de ogen van Xi profiteerde het Westen van het verraad van Gorbatsjov en de chaos in de Sovjet-Unie om de eigen macht uit te breiden.

Dat verklaart waarom Xi zonder spoor van ironie zegt dat soevereiniteit het belangrijkste kenmerk van elke onafhankelijke staat is, maar geen noemenswaardige druk uitoefent op Poetin om de Russische invasie in Oekraïne te beëindigen. De inspanningen van China om zich als vredestichter te presenteren met een 12-punten vredesplan, zijn ook niet gericht op het daadwerkelijk beëindigen van de oorlog maar om de eigen deugdzaamheid te etaleren. China hoopt op een Russische overwinning. Een andere uitkomst zou een ramp zijn voor Beijing en voor Xi Jinping persoonlijk, die zich als doel heeft gesteld om Taiwan en China volledig te herenigen.

Xi wil de wereldorde hervormen en van China de dominante wereldmacht maken. Maar die doelstellingen laten zich in de praktijk niet verenigen. De Russische oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat Europa zich voor zijn eigen veiligheid meer op de VS zal oriënteren, alle wensen van strategische autonomie ten spijt. En daarmee schaadt China de economische betrekkingen met de EU en dus de eigen welvaartsgroei.

De komende weken zal de Chinese president een hele stoet westerse dignitarissen ontvangen, onder wie de Spaanse premier Pedro Sánchez, de Franse president Emmanuel Macron en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Zij moeten de verleiding weerstaan om snelle economische winst te boeken en Xi voor de keuze stellen: of handelsbetrekkingen, of machtspolitiek. Het moet voor Xi duidelijk zijn dat het Westen zich niet uit elkaar laat drijven.

Kissinger zette economie in om geopolitieke doelen te realiseren. Xi zou er verstandig aan doen om zijn geopolitieke ambities te temperen om de economische doelen te realiseren.