X-Y-SEX is een dappere poging wat te doen aan het gebrek aan goede seksuele voorlichting

Frédérique is een 14-jarige met groene ogen en korte blonde krullen die, afgaand op haar foto, houdt van fijne, zilveren sieraden. En dit is Frédérique na een chillsessie met vrienden en snacks in een speeltuin in haar Amstelveense buurt, afgelopen maandagmiddag: een 14-jarige in een ziekenhuisbed met een gebroken neus, meerdere gebroken tanden, een scheur in haar lip en een gekneusde kaak. Haar vader verspreidde op LinkedIn een foto van haar opgezwollen en behuilde gezicht vol schrammen.

‘Dit is mijn prachtige dochter Frédérique op wie ik ongelofelijk trots ben omdat zij wil zijn wie ze is. Jongen of meisje, hetero, gay of biseksueel: het maakt haar (en ons allemaal) niet uit’, schreef vader Paul Brink boven de foto van zijn mishandelde dochter. Een 14-jarige jongen die voorbijliep, maakte het klaarblijkelijk wel uit. ‘Ben je een jongen of een meisje?!’, schreeuwde hij naar Frédérique, voordat hij haar aftuigde. Toch zien zij en haar vader niets in een celstraf voor de jonge dader, zei Paul Brink dinsdagavond bij Humberto, maar des te meer in educatie.

De nieuwe onlineserie met de spitsvondige naam X-Y-SEX, onderdeel van de speciale NPO-programmering rond de Pride Week, is een dappere poging wat te doen aan het gebrek aan goede seksuele voorlichting. In de tien minuten durende afleveringen, te zien op het YouTubekanaal van NPO 3, vraagt presentator Robbert Rodenburg bekende lhbti’ers zoals muzikant Shary-An, programmamaker Nicolaas Veul, actrice Eline van Gils uit Anne+ en comedian Victor Luis van Es op een persoonlijke manier seksuele voorlichting te geven. Dat doen ze door te vertellen over hun coming-out, in de camera een trits do’s en don’ts te noemen en door hun talent in te zetten.

Shary-An en Robbert Rodenburg in ‘X-Y-SEX’. Beeld NPO 3/KRONCRV

‘Het woord ‘lesbisch’ vind ik best wel lesbisch klinken. Ik ben gewoon Shary-An’, zegt de zangeres die in de eerste aflevering een liefdesliedje schreef. Ze houdt niet van labels, ook al worden er intussen steeds meer letters aan de lhbtqi+-alfabetsoep toegevoegd die de diverse identiteitsvormen moeten vertegenwoordigen. En wat ze he-le-maal zat is: mensen die maar blijven vragen ‘wie het vrouwtje, wie het mannetje’ is. Jawel, die mensen zijn er. Maar Shary-An vertelt ook openhartig over de reactie van haar gelovige, Antilliaanse moeder op haar coming-out. Belangrijk voor biculturele jongeren die op zoek zijn naar herkenning en begrip.

Ook de basics en statistieken van genderdiversiteit worden toegelicht: wat lesbisch betekent, hoeveel vrouwen zich als zodanig identificeren (1,4 tot 2,4 procent van de Nederlandse vrouwen), hoeveel Nederlandse vrouwen zich aangetrokken voelen tot vrouwen (bijna 20 procent) en hoeveel biculturele ouders problemen zeggen te hebben met een lesbisch of homoseksueel kind (Marokkaanse en Turkse Nederlanders scoren het slechtst: 75 procent).

Intussen kan ik alleen maar denken aan het zelfverzekerde en liefdevolle antwoord dat de 14-jarige Frédérique haar belager gaf: ‘Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn.’