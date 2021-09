De wc was geëxplodeerd, of nou ja, de poep kwam uit de douche. Het rook meteen heel middeleeuws in huis. Al googelend kwamen we terecht bij een man die er binnen een uur zou zijn. Ik legde mij al neer bij het volgende scenario: de man zou er helemaal niet binnen een uur zijn, en als hij er eindelijk wel was, zou blijken dat er een cruciaal palletje kapot was, en dat dat wel besteld kon worden, maar alleen in Duitsland. En dat we dan ‘zo lang’ bij de buren naar de wc moesten.

Maar nee: de rioolman was er al na een half uur. Hij repareerde alles ter plekke. ‘Wow’, bleven we maar zeggen, en hij: ‘Ik heb alles in mijn bus.’

Na afloop kocht ik wat geurstaafjes tegen de middeleeuwse sfeer. We zaten euforisch op de bank. Het komt ten slotte bijna nooit voor dat een groot probleem zich binnen twee uur aandient én opgelost wordt.