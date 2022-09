Worstelen met bevroren zwembroeken: dit is het amusement dat ons land verdient

‘Ik ga echt weg met een klotegevoel. Kijk nou wat een mooie club! Dit ga je nooit meer meemaken.’ Greetje Bosma (die ene van realityserie Urk! ) moest haar tranen even wegslikken toen ze het nét niet voor elkaar kreeg om met een klokkenspel van tennisballen om haar middel een paar blikjes omver te stoten. Wat restte, was de eliminatie.

Mocht u mij even kwijt zijn, dan is u dat vergeven. Maar in het universum van De alleskunner vips is dit alles volstrekt normaal. Het spelprogramma is een speciale versie van het SBS 6-programma De alleskunner, waarin honderd gewone Nederlanders allerhande opdrachten uitvoeren om een gooi te doen naar de titel ‘alleskunner’. Vanaf 2021 volgde er óók een vips-editie, waarbij het begrip BN’er een geheel nieuwe lading kreeg. Nu rijst de BN’er-inflatie al jaren de pan uit, maar inmiddels zijn we op een punt aanbeland waarop iedereen die ooit toevallig langs een tv-camera liep, prima kan doorgaan voor een ‘vip’.

Dat is ook nodig, want het eerste seizoen begon ooit met 35 deelnemers, en het programma telt in het derde seizoen al 68 (!) BN’ers. Daarbij moet u denken aan onvervalste kanonnen als presentator Maya Eksteen, tv-dierenarts Piet Hellemans, TikTok-moppentapper Maaike van Houten, de moeder van Roy Donders, de zus van Roy Donders, de zus van Olcay Gulsen, de zoon van Marco Borsato én de ex-vriendin van de zoon van Marco Borsato.

Het programma begon zo als een soort raadspelletje, waarbij je kon inschatten of de redactie deze mensen nu wel of niet had verzonnen. Maar bij de opdrachten werd vrij snel duidelijk dat hier wel degelijk iets groots gaande was. De deelnemers moesten onder meer een Bert-en-Erniepuzzel (35 stukjes) oplossen en een rol tape in een broodtrommel proberen te stoppen. Hoogtepunt was de opdracht waarbij de deelnemers met hun lichaamswarmte een bevroren zwembroek moesten ontdooien (de bekende tv-hotelier Meneer Reimers kreeg het helaas niet voor elkaar.)

Meneer Reimers krijgt zijn bevroren zwembroek niet aan. Beeld SBS 6

Je vraagt je als geoefende tv-kijker vaak af of er iets van een ondergrens bestaat, of dat we al langer in een sinkhole zitten waaruit we nooit meer kunnen ontsnappen. Maar kijk vijf minuten naar vergeten vips die zo snel mogelijk velletjes papier van wc-rollen moeten halen, en alle zelfreflectie over je kijkgedrag verdwijnt vanzelf. Niet voor niets was de aftrap van het derde seizoen vorige week direct het op vier na best bekeken tv-programma van de zaterdagavond. Gek is dat niet, want De alleskunner vips is in feite een gemoedelijke aftakking van Squid Game, maar dan met onschuldige spelletjes en voice-over Frank Lammers die na een eliminatie ‘tot nooit meer’ roept (niemand weet overigens of er daarna ooit nog iets van de vips vernomen is).

In een voorproefje zagen we dat de vips volgende week een plastic flamingo moeten laten leeglopen. Wegkijken is allang geen optie meer. Elk land krijgt het zaterdagavondamusement dat het verdient.