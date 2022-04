Wordfeud moet zo snel mogelijk een nieuwe jury krijgen, en tot die tijd worden kaltgestellt

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week het ondoorgrondelijke en oneerlijke afkeurbeleid van Wordfeud.

Ik zal niet beweren dat ik er vroeg bij ben met Wordfeud, want deze scrabble-app bestaat al tien jaar. Hoewel ik tuk ben op spelletjes, op taal en (dus) op Scrabble, heb ik de digitale variant al die tijd gemeden als de pest. Uit angst het al te fanatiek te gaan spelen en te veel tijd en/of mijn humeur kwijt te raken, want: ik ken mezelf. Half maart ben ik er toch aan gegaan, met een reden. Samen met collega Arno Kantelberg (uw Stijlpastoor, die wekelijks in dit magazine preekt) was ik uitgenodigd voor Tien voor Taal. In het finalespel van deze stokoude televisiequiz moeten de kandidatenteams zo veel mogelijk woorden vormen met de tien letters die ze bij elkaar hebben gesprokkeld. ‘We moeten oefenen met woorden maken’, appte ik, want we wilden die quiz allebei graag winnen. ‘Zullen we wordfeuden?’ ‘Oké’, antwoordde Kantelberg. We installeerden de app, maakten ieder een account aan (hij onder de username Stijlpastoor, ik als Soeur Sourire) en gingen aan de slag.

Het moet gezegd, we waren aan elkaar gewaagd. Ik legde woorden als ramie en mindere en hij sloeg handig terug met kwelers en weeïg. Mijn dochter meldde zich vanuit haar Maastrichtse studentenhuis ook als tegenspeler, en dat was helemaal knus. Toen kreeg ik ook een uitnodiging van vriend E, die het spel al tien jaar speelt. Kan ik hebben, dacht ik nog, want E spreekt de naam van het spel Hollands uit als Word feut (alsof hij eerstejaars oproept bij het corps te gaan), leest zelden een boek en heeft geen overdreven grote Nederlandse woordenschat. Kat in het bakkie, zou je zeggen. Maar om het in goed Duits te zeggen: little did I know.

Inmiddels zijn E en ik negen potjes verder en háát ik Wordfeud, wat ik zelf natuurlijk altijd overdreven correct op z’n Engels uitspreek als wurd fyooood. Ik heb prachtige woorden gelegd als duivelsmond, cuvee, satyr en gymnaste, terwijl E zich ervan afmaakte met flutwoordjes als xi, tee, wes en ral, waar hij dan door sluwe plaatsing drie woorden in één keer mee maakt en dat inclusief een rood vakje met drie keer woordwaarde en een groen vakje met twee keer letterwaarde, waar dan nét de Q (10 punten) of de X (8 punten) op geplaatst zijn. En af en toe maakt hij heus een lang woord, maar zelfs dat doet hij gewiekst. Ons laatste potje opende hij met een bijzonder strategisch geplaatst zaligst, wat hem omdat het een bingo was (alle zeven letters in één keer kwijt) het ridicule puntenaantal van 126 opleverde. Hon-derd-zes-en-twin-tig! Ja, kom daar maar eens overheen met je zeven dorre medeklinkers, nondeju.

Ik geef toe dat ik heel slecht tegen mijn verlies kan, maar elke taalliefhebber die het weleens speelt moet toegeven dat de ingebouwde jury van Wordfeud weinig (geen!) kaas heeft gegeten van de Nederlandse taal. Het prachtige bijvoeglijke naamwoord Engelse keurt hij bijvoorbeeld af, het welbekende wc idem dito. Dat terwijl non-woorden als neb, ney, eh en nak (ik citeer hier wederom uit het bonte oeuvre van E) glansrijk worden toegestaan en beloond met belachelijk veel punten. Kom op zeg, wat is in vredesnaam een nak?

Ik vind dat, om de Nederlandse taal nog enigszins te kunnen behouden en beschermen, en dan met name woorden die langer zijn dan drie letters, Wordfeud zo snel mogelijk een nieuwe jury moet krijgen, en tot die tijd moet worden kaltgestellt. Want zoals ze zelf al ruiterlijk toegaven op de strenge pop-up die verscheen toen ik enthousiast mijn lastige Q achter een vrijstaande I had gelegd: IQ staat niet op onze woordenlijst.

Het nieuwe seizoen van ‘Tien voor Taal’ met de Stijlpastoor en Soeur Sourire begint op 19 april bij SBS6.