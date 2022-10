Woordkeuze maakt een verschil, laat ook Johan Remkes zien

Op de dag na de publicatie van het rapport van Johan Remkes over de toekomst van de agrarische sector, openden we de krant met de kop ‘Remkes komt op voor de boeren maar handhaaft de doelen.’ Die viel niet bij iedereen in goede aarde. ‘Het woordje ‘maar’ zegt ons dat wat daarvóór stond ontkend wordt’, mailde een lezer. ‘Wat lezen wij wanneer er zou staan: Remkes komt op voor de boeren EN handhaaft de doelen. Jeetje, twee vliegen in één klap? Goed bezig, die Remkes!! Taal doet heel veel, ook dat laat Remkes zien. Voorbeeld om te volgen voor de Volkskrant?’

Deze lezer had gelijk. De kracht van Remkes’ rapport is juist dat het tegenstellingen uit de weg ruimt. Je kunt én empathie voor de boeren voelen én toch pleiten voor een drastische sanering. In de redenering van Remkes is de sanering uiteindelijk vooral ook in het belang van de agrariërs. Er is pas weer een gezond perspectief als de stikstofuitstoot nabij natuurgebieden in een klap drastisch wordt teruggebracht.

Vredesakkoord

Het rapport van Remkes werd door de meeste betrokkenen omarmd, het lijkt als een vredesakkoord te kunnen dienen in het hoog opgelopen conflict tussen kabinet en boeren. Het is wel een broos vredesakkoord en dus doet het er toe hoe media hierover berichten. Soms zetten we maatschappelijke kwesties op scherp omdat we van mening zijn dat er te weinig debat over is. Als de verhoudingen al heel erg op scherp staan, zoals in de stikstofcrisis, proberen we juist een rustige toon aan te slaan en te zoeken naar het redelijke midden.

Om te voorkomen dat het debat gekaapt wordt door de extremen, proberen we al geruime tijd om de gemiddelde boer aan het woord te laten. Een jaar geleden publiceerden we de resultaten van een eigen enquête, uitgevoerd door I&O Research, waaruit bleek dat de helft van de Nederlandse boeren open stond voor een uitkoopregeling. In de enquête vroegen we ook of de deelnemers bereid waren in de krant te reageren als het nieuws daartoe aanleiding gaf. Deze week kwamen vier van hen aan het woord. ‘Het is niet zo dat we niks willen, maar de politiek moet polarisatie wegnemen’, zei een van hen. Prettige, gematigde, oplossingsgerichte geluiden , dus, die nog wel eens te weinig worden gehoord.