Woorden doen ertoe, zeker uit de mond van een man met duizenden volgelingen

Willem Engel voorafgaand aan de politierechterzitting bij het Haagse Gerechtshof. Beeld Bart Maat / ANP

Een land wordt er niet aangenamer op als demonstranten tegen het overheidsbeleid worden gearresteerd en wekenlang in voorarrest gehouden. De vrije meningsuiting dient zo ruim mogelijk te worden geïnterpreteerd, de lat ligt hoog voor justitie. De communicatie vanuit het Openbaar Ministerie over de noodzaak tot het wekenlang vasthouden van corona-actieleider Willem Engel had dan ook wel wat ruimhartiger gemogen. In een zaak met deze maatschappelijke impact mag niet te lang onduidelijkheid bestaan over wat de verdachte ten laste wordt gelegd. Schimmigheid voedt de toch al wilde speculaties.

Dat er alle reden is voor uitgebreid onderzoek naar Engels gedrag, staat intussen buiten kijf. Want hoe ruim de vrijheid van meningsuiting ook is, de grens ligt vanouds bij het oproepen tot geweld. Bovendien maakt het uit wie je bent. Als actieleider met duizenden volgelingen heb je meer verantwoordelijkheid dan als eenzame strijder tegen de staat.

Riep Engel op tot geweld? Misschien niet expliciet. Maar hij spoorde wel aan tot demonstraties bij de ambtswoning van burgemeester Bruls, hij deelde het huisadres van minister Kaag op Twitter, riep op tot bewuste coronabesmetting, ging voorop in agressie tegen agenten en riep herhaaldelijk op tot tribunalen voor beleidsmakers. Over minister De Jonge: ‘De misdaden zijn te ernstig en te talrijk om amnestie te verlenen.’ Zo worden mensen op ideeën gebracht.

Vervolging wegens uitlatingen is altijd ongemakkelijk, maar in dit geval zou het nog ongemakkelijker zijn als het OM Engel ongemoeid had gelaten. Het maatschappelijk klimaat telt immers ook mee. Dat wordt steeds onaangenamer voor eenieder die het waagt zich in het publieke debat te begeven. Kamerleden worden op straat geïntimideerd. Leden van het Outbreak Management Team ontvingen lange reeksen bedreigingen. Ministers moeten zwaar worden beveiligd. Het wachten is op echte ongelukken. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) waarschuwt al een tijdje dat alle incidenten niet meer op zichzelf kunnen worden beschouwd: er is sprake van een groeiende ‘radicale onderstroom’ waarin individuen de brandstof vinden voor ‘extremistische gedragingen’.

Engel draagt bij aan dat klimaat. Een proces tegen hem lost dat niet direct op, maar het kan geen kwaad dat een rechtbank gedwongen wordt zich te buigen over de vraag waar de grenzen liggen. Al is het maar in de hoop dat het anderen inspireert tot iets meer zelfbeheersing.