Woningcorporaties kennen twee smaken: slopen of renoveren. Maar er is een alternatief

Oude woonhuizen in Rotterdam zijn gesloopt om er nieuwbouw voor in de plaats te zetten. Beeld Arie Kievit/VK

Wie Schiphol vanuit de lucht nadert, ziet op de grond duidelijk de naoorlogse stedenbouwkundige ‘stempelstructuur’: vierkant opgezette woonwijken, veel hoogbouw, grote ruimtes. Deze wijken hielpen miljoenen Nederlanders aan een starterswoning nadat ze het ouderlijk huis verlieten. Inmiddels worden de woningen in hoog tempo gesloopt.

Vaak zijn deze huizen ‘bouwfysisch’ verouderd; ventilatie, isolatie en kozijnen voldoen niet meer. Maar bouwkundig gezien, kunnen ze nog decennia mee. Het betonnen raamwerk bijvoorbeeld is meestal nog goed. Renoveren wordt echter gezien als te duur.

2,3 miljoen woningen

Veel van deze in serie gebouwde naoorlogse woonwijken zijn van corporaties. Er zijn 261 woningcorporaties aangesloten bij Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Dat is 95 procent van het totaal. Samen hebben die 261 een bezit van 2,3 miljoen woningen. Ruim 30 procent, totaal 720.000 sociale huurwoningen, is gebouwd tussen 1945 en 1980.

In Nederland worden jaarlijks circa tienduizend woningen gesloopt. In 2015 ging het in één op de drie gevallen om corporatiewoningen gebouwd tussen 1945 en de eerste decennia erna, zo schreef het CBS vier jaar geleden. Dat aantal is inmiddels alleen maar hoger geworden.

Corporaties zitten vooral aan tafel met traditionele ontwikkelaars die primair belang hebben bij slopen en bouwen. En de corporaties gaan daar helaas vaak volop in mee.

Kolossale oppositie

Dit ondanks het feit dat er vaak kolossale oppositie van bewoners is. Zo waren er afgelopen jaar protesten tegen sloopplannen van corporatiewoningen in onder meer de Amersfoortse Jericho-buurt, de Alkmaarse Oostwijk en de Rotterdamse Tweebosbuurt.

Oppositie of niet, het sloopwerk gaat bijna altijd door. Er komen in toenemende mate woningen voor terug in het segment ‘middenhuur’; vrije sectorwoningen met een maandelijkse huurprijs tussen 752 en 1.005 euro. Die trend bestond al, en het kabinet biedt corporaties nu nog extra mogelijkheden daartoe.

Dit gaat ten koste van de sociale huur; woningen met een maandelijkse huur tot maximaal 763,47 euro. Het aanbod ervan groeit niet snel genoeg om de vraag ernaar bij te houden. Voor een sociale huurwoning moet je in minstens negentig gemeenten meer dan zeven jaar ingeschreven staan. Niemand windt zich daar meer over op.

Klussen en kopen

Naast platgooien of duur renoveren bestaat een oplossing die minder bekend is: transformeren en bijbouwen. Op diverse plaatsen in Nederland wordt al gewerkt met een model waarbij huurders een stuk van een oud gebouw betrekken, vaak in een opgedeelde oude school of kerk, en een budget krijgen om hun eigen wooneenheid uit te bouwen en in te richten.

Na een aantal jaren huren en klussen krijgen de bewoners de mogelijkheid die woning tegen een vooraf bepaalde prijs te kopen. Onlangs kreeg een eerste echtpaar, in Boskoop, op deze manier na ruim drie jaar klussen een koopwoning. Dit relatief nieuwe model kan evengoed toegepast worden in naoorlogse wijken.

Het is een geleidelijk proces, waardoor de identiteit van de buurt niet in één klap verandert. Terwijl de klussende-huurders-die-kopers-worden de corporatie inkomsten verschaffen, kan de corporatie gelijktijdig nieuwe sociale huurwoningen neerzetten op de lege ruimtes in de volgens de ‘stempelstructuur’ ruim opgezette wijken.

Inkomsten, kansen en milieuwinst

Het architectenbureau KAW schatte in een onderzoek met de naam ‘Ruimte Zat’ zelfs dat in naoorlogse wijken via ‘inbreiding’ er een miljoen woningen bij kunnen. Nieuw te bouwen huurwoningen van corporaties op die open ruimten kunnen sociaal zijn, maar ook deels gericht zijn op de middenhuur – en leveren zo huurinkomsten op.

Zo wordt in een getransformeerde naoorlogse corporatiewijk zowel de huurder bediend via sociaal en middenhuur, én krijgt de sociale huurder de kans een koopwoning aan te schaffen. Bovendien genereert de corporatie op twee manieren inkomsten. Het transformeren van de bestaande woningen door ze een doorstart te geven, is ook nog eens beter voor het milieu.

De Nederlandse corporaties hebben momenteel de wind in de rug; ze krijgen ruim baan van Rutte-IV om verder te groeien. En ze hebben onorthodoxe modellen nodig om deze wooncrisis het hoofd te bieden. Op dit moment kent corporatieland maar twee smaken: slopen of renoveren.

Een derde weg, transformeren en bijbouwen, kan de vastgelopen doorstroming van huurders naar een koopwoning vlottrekken. Maar minstens zo belangrijk is wellicht nog een ander aspect van transformeren vergeleken bij slopen. De ziel van een woongemeenschap en de sociale cohesie ervan verdwijnt niet uit de buurt zodra de sloopmachines de wijk in rijden.

Marnix Norder is voormalig wethouder Volkshuisvesting in Den Haag, medeoprichter sociaal projectontwikkelaar Steenvlinder, oud-voorzitter van de overkoepelende organisatie voor woningcorporaties Aedes.