‘Wit privilege’ is een non-argument dat klimaatprotesten in diskrediet brengt

Extinction Rebellion blokkeert zaterdag de A12, in het centrum van Den Haag. Beeld Joris van Gennip / de Volkskrant

Samen met tienduizend anderen heb ik zaterdag op de A12 gedemonstreerd tegen de fossiele subsidies. Ik heb op het asfalt gezeten en politiebusjes geblokkeerd. Toen ik door een agent persoonlijk werd gesommeerd te vertrekken omdat ik anders zou worden gearresteerd, heb ik met mijn 7-jarige zoontje hieraan gevolg gegeven.

Arrestatie was geen optie. Ons vastlijmen en het waterkanon trotseren evenmin. Maar wij hebben onze stem laten horen en diegenen gesteund die wél zijn blijven zitten en staan. En dat hebben tienduizend anderen, die zich ook niet lieten arresteren, ook gedaan.

Dat het hier om ‘wit privilege’ zou gaan zoals sommigen stellen, is een non-argument dat de klimaatprotesten in diskrediet brengt. Het doet denken aan triest geneuzel uit het verleden tussen trotskisten, leninisten, maoïsten en andere linkse splinters.

Jos van Eijndhoven, Zaandam

Oekraïne

Wat een iconisch beeld op de voorpagina van de zaterdagkrant. Je wordt er stil van. Fotograaf Daniel Rosenthal maakte een foto in een veldhospitaal bij Bachmoet, die, naar mijn mening, gelijkenissen oproept met het werk van Rembrandt. Waar de schilder zijn inspiratie haalde uit bijbelse verhalen, laat Rosenthal de rauwe realiteit zien van een oorlog aan de rand van Europa, beschenen door het koude licht van een werklamp.

De foto plaatst het overige nieuws in de krant ver naar de achtergrond, afgezien van de bijbehorende reportage over de oorlog van Tom Vennink. Met een knagend schuldgevoel ging ik verder met mijn ontbijtje.

Siemen Dijkstra, Dwingeloo

Expats

Een bijzonder artikel over kennismigranten. Een veelgehoorde klacht: ‘Men ziet het verschil tussen ons en asielzoekers niet.’ Ik heb teleurstellend nieuws voor ze: dat verschil is er niet. Voor de Grondwet zijn alle mensen in Nederland gelijk.

En nog meer teleurstellend nieuws: dat ze discriminatie ervaren is vreselijk en verwerpelijk, maar niet anders dan wat honderdduizenden Nederlanders met een migratieachtergrond, die veel minder riante werksituaties hebben, ervaren.

Leen Couprie, Zoetermeer

Verdwijnpunt

In 2136 is de zeespiegel sterk gestegen en is de helft van Nederland onder water gelopen. Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, laag-Utrecht, Flevoland en delen van Friesland en Groningen bestaan niet meer. Rotterdam heeft een enorme waterkering gebouwd, de Amsterdammers hebben hun stad verplaatst naar Noord-Overijssel.

In 1991 beschreef Evert Hartman deze toestand in zijn jeugdroman Niemand houdt mij tegen. Als ik het artikel Verdwijnpunt lees, vermoed ik dat dit veel eerder dan 2136 zal plaats vinden.

Ineke de Mooij, Groningen

Geestelijk geschikt

Joe Biden, president van de VS, is 80 jaar oud en er wordt door sommigen getwijfeld of hij lichamelijk maar vooral geestelijk nog wel geschikt is voor zijn ambt (Zaterdag, 9/9). Het moge bewezen zijn, met op de leeftijdlijn achter hem Trump (77), Poetin (70), Xi Jinping (70), Loekasjenko (69), Erdogan (69), Orbán (60), ­Morawiecki (55), Kim Jong-un (39) en in Nederland ­iemand als bijvoorbeeld Gideon van Meijeren (35), dat jonger niet per se verstandiger of slimmer is.

Marcel Heinsbroek, Schiedam

Kersen eten

Het hoofdredactioneel Commentaar geeft aan dat BBB vele deuren openhoudt. De Volkskrant geeft haar het voordeel van de twijfel. Het is echter wel degelijk ‘kwaad kersen eten’ met Van der Plas als het om het het klimaat en de natuur gaat. 130 kilometer per uur op de snelweg en het bagatelliseren van de stikstofaanpak is populistische prietpraat ten bate van de racende automobilisten en piekbelastende boerenbedrijven. Het is allemaal desastreus voor de Nederlandse aanpak van het herstel van de natuur en de klimaatverandering, als BBB gaat meeregeren.

Sylvia van der Werf, Diemen

Opvoeren

BBB wil de maximumsnelheid op autowegen weer naar 130. Voor ze alle tractoren hebben opgevoerd, zullen ze zeker tot 2030 bezig zijn.

Anjo Clement, Leiden