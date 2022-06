Wisseling van de wacht in Mali

‘Ze schoten mensen neer. In hun huizen. Overal vielen lichamen op de grond.’ Het is maar een van de getuigenissen van een bloedbad van eind maart in Moura in Mali. Malinese militairen, geholpen door ‘witte mannen in legeruniformen die een onbekende taal spraken’, zouden er, onder meer volgens Human Rights Watch, circa driehonderd mensen gedood hebben. Schattingen van sommige ooggetuigen liggen hoger.

Het militaire bewind van Mali staat onafhankelijk onderzoek ter plaatse tot op de dag van vandaag niet toe, maar een recent rapport van de VN-missie in het land (die onder bevel staat van een Nederlandse commandant) ziet een onmiskenbare trend: een ‘exponentieel toegenomen’ aantal mensenrechtenschendingen door Malinese militairen, bijgestaan door ‘buitenlandse militaire elementen’.

Die mysterieuze ‘witte mannen in uniformen’, dat zijn Russische paramilitairen in dienst van een van Poetins oligarchen. En de explosie van bloedige incidenten, dat is een resultaat van de wisseling van de wacht die in het land gaande is: de Fransen en andere EU-landen trekken zich terug, de Russische ‘adviseurs’ van de Wagner-groep zijn in opkomst.

Terwijl de Russische kanonnen bulderen in Oost-Oekraïne, is deze snelle omwenteling in Mali, grotendeels buiten het zicht van pottenkijkers, een voorbeeld van hoe Rusland voor een appel en een ei zijn invloed in Afrika versterkt, gebruikmakend van zijn diplomatieke voordelen (een totaal gebrek aan scrupules) en elders beproefde methoden, zoals desinformatie en fake news.

Alle bloed, zweet en tranen die Frankrijk de afgelopen tien jaar in het land geïnvesteerd heeft – waarbij het er de laatste jaren in slaagde andere Europeanen mee te krijgen – worden, net als alle EU-trainingen aan veiligheidspersoneel in het land, weggespoeld op een golf van anti-koloniale, anti-Franse sentimenten waar Rusland dankbaar gebruik van maakt.

Mali wordt al jaren geplaagd door geweld, instabiliteit, jihadisme en banditisme en de overheid heeft al net zo lang grote delen van zijn grondgebied effectief niet onder controle. Sinds 2012 speelt Frankrijk een belangrijke rol in Mali en omringende landen in pogingen de ergste uitwassen van het terrorisme te bestrijden.

Het ging definitief mis tussen het militaire bewind en de Fransen, nadat de EU en de regionale organisatie Ecowas sancties hadden ingesteld omdat de machthebbers weigerden binnen redelijke termijn de democratie te herintroduceren. Daar had Moskou minder moeite mee en een effectieve Russische desinformatiecampagne hielp de al bestaande frustraties over de Fransen verder aan te jagen.

De houding van het Malinese militaire bewind, en ook van veel Malinezen, is instructief voor een bredere trend – in Afrika, en daarbuiten. Veel Afrikanen hebben andere prioriteiten dan ‘waardengemeenschap’ Europa. Voedsel en fysieke veiligheid zijn vaak belangrijker dan de puntjes op de i van democratie. En vanuit Afrikaans gezichtspunt lijken Amerikanen, Europese oud-kolonialen, Russen en Chinezen nogal op elkaar: allemaal beloven ze veel, maar willen zelf ook altijd veel.

Het is ook de reden dat buiten Europa veel landen een andere kijk hebben dan westerse landen op de Russische invasie van Oekraïne – en de vraag waarom er graantekorten ontstaan. De westerse wereld blijft krimpen, ook diplomatiek, Rusland is er snel bij om hiervan, waar mogelijk, te profiteren. Het is deze mondiale context van een ‘multipolaire’ wereld die het nog moeilijker maakt westerse doelen te bereiken – niet alleen inzake Oekraïne maar ook in de Sahel, waar de Europeanen gelukkig nog wel actief blijven.