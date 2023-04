Winnen van de verliezers – had hij weer

Je kunt niet altijd pech hebben, dacht hij mismoedig toen hij een tientje op straat zag liggen. Eroverheen stappen? Dan is het geen pech meer, maar arrogantie. Oppakken dus maar, in de hoop dat een of ander rotjoch verderop er een touwtje aan had gebonden, zodat hij voor paal zou staan. Maar dat was hem niet gegund.

Had hij weer: mazzel, terwijl-ie zo van pech hield. Mazzel was niks, dat kwam maar dommig aanwaaien, het mooie van de pech was dat die juist hem uitkoos. Dat was een theorie waar hij zich aan vasthield door er niet over te praten, want voor je het wist gingen anderen vertellen dat zij ook veel pech hadden. Kwam je in een competitie terecht. Ongetwijfeld zou hij die glansrijk winnen, maar kon wie won zichzelf nog wel een pechvogel noemen?

Met het tientje in zijn hand liep hij een winkel in, waar gelukkig niks werd verkocht dat hij vies genoeg vond.