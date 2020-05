Winnaar van de Tour werd Xavier Nottelman, het peloton was een leprastad

De Tour de France van 2020 was een bijzondere. Niet alleen hing het doorgaan van de belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld door de onberekenbaarheid van een virus lang aan een zijden draadje, de koers der koersen werd ook nog eens gewonnen door de volslagen onbekende Fransman Xavier Nottelman die, gelet op zijn achternaam, Nederlandse roots moet hebben. En zo waren er nog wat bijzonderheden.

Reeds in mei zette Roxana Maracineanu, minister van sport in Frankrijk, het licht op groen voor de Tour. ‘Zonder Tour kunnen we als land wel inpakken’, riep ze hevig geëmotioneerd tijdens een persconferentie. Macron viel haar later bij: ‘Frankrijk is het licht van de wereld, altijd geweest al’.

Natuurlijk waren er mitsen en maren, zeg maar de zorg om de voorzorg. Maar het vertrouwen in Tourorganisator ASO was zo groot dat het ongetwijfeld de veiligste Tour uit de geschiedenis zou worden. Met uitzondering dan van de allerveiligste edities tijdens de twee wereldoorlogen – die waren er niet.

De volksgezondheid stond voorop, de volksgezondheid stond buiten kijf: Op 29 augustus startte de Tour, al was het met een vertraging van twee maanden.

ASO zei garant te staan voor een cleane versie van de Tour: geen journalisten, geen rondemiss, geen publiek in de berm, althans geen risicogroepen, geen dopingcommissarissen, wel vip-tribunes, geen cameramensen maar drones om de koers in beeld te brengen, voldoende testkits om het peloton up-to-date te houden.

De vakbond voor rondemisses tekende eerst protest aan, maar zag later de common sense van de maatregelen in.

De meeste van de minst kapitaalkrachtige ploegen hadden afgezegd voor de Ronde. Voor de AI gestuurde robots die het werk van de masseurs zouden moeten overnemen hadden ze het geld niet. Laat staan dat er geld was om het salaris van de renners te betalen.

Half augustus zegden ook een aantal van de grote ploegen op ethische en dus commerciële gronden af. Dus werd de startlijst afgevuld met regionale Franse ploegjes uit de vierde divisie en vijfde divisie die sowieso geen masseur in dienst hadden.

Testen, testen, testen, daar ging het om tijdens de Tour van 2020. Alles werd getest en ontsmet. Zonnebrillen? Inleveren na de koers ter vernietiging van de spetters op de lenzen. Snor- en baardstoppels: verplicht scheren, het virus verschanst zich graag in kreupelhout. Shirts: verbranden. Koersbroeken: verbranden.

De eerste etappe (Nice-Nice) werd gewonnen door Xavier Nottelman. De flukse demarrage in de laatste kilometer leverde hem ook meteen het geel op met één seconde voorsprong. Die avond testte hij positief op het virus.

Na één dag was het klaar met de Tour: het peloton was een leprastad.

De grote Chinese leider Xi Jinping bood meteen aan het gedemonteerde noodhospitaal van Wuhan naar Nice te verkassen. Het aanbod werd in grote dank aanvaard. ASO riep Nottelman uit tot eindwinnaar.