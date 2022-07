Winkels die energie verspillen, zouden we moeten boycotten

Winkelend publiek in Utrecht. Beeld ANP

Hoeveel gas, elektriciteit en CO 2 kunnen we besparen als alle winkels en horeca met airco’s hun deuren dicht houden ? In winkelstraten verspillen winkels en horeca veel energie nu hun airco’s op volle toeren draaien terwijl alle deuren open staan.

Een airco: prima. Maar dan wel met deuren dicht. Zoniet, dan moeten we als consument deze bedrijven boycotten, hun energiekosten worden ook nog eens doorberekend.

Een nieuwe wet met verbod op energieverspilling, in zomer én winter. En voor deze bedrijven zeker geen subsidies van rijk en gemeente.

Hans Lohuis Leiden

Podium

In het interview over bestuursculturen geeft voormalig ProRail-baas Pier Eringa aan dat veel mensen vandaag de dag niet weten wie de baas is van de Belastingdienst of IND. Ik vraag me af of bekendheid een voorwaarde is voor een goed leider. Moet je in de openbaarheid een podium pakken en publiekelijk een ander standpunt in nemen om je invloed te laten gelden? Dat klinkt voor mij als de oude bestuurscultuur wat ten koste gaat van het vertrouwen dat burgers hebben in de overheid.

Ik hoop op een nieuwe bestuurscultuur waarin men investeert in de

onderlinge samenwerking om vanuit gezamenlijke belangen verder te komen.

Marleen Stolze Pijnacker

Praktijkgericht hbo

Wat een ambassadrice voor de hbo-sector, Barbara Oomen, die in haar opiniebijdrage een lans breekt voor het praktijkgericht hoger onderwijs. Afgelopen mei sloot ik een carrière van ruim dertig jaar af als docent verpleegkunde aan de hogeschool. Graag ondersteun ik de oproep van Oomen, maar plaats daar wel een waarschuwing bij.

In mijn lange ervaring heb ik de hogeschool verwoede pogingen zien doen om ‘universiteitje te spelen’. Veel praktijkgerichte vakken moesten plaatsmaken voor ‘onderzoek doen’ en andere malle fratsen, samen te vatten onder de term ‘profilering’. Aangejaagd door onder andere de ene na de andere onderwijskundige hype.

Laat een beroepsopleiding als bijvoorbeeld die voor de hbo-verpleegkundige zich toch vooral bezighouden met praktijkgerichte componenten. Concentratie op wat er gedaan kan en moet worden met de nadruk op waar in het beroep behoefte aan is, in plaats van grote delen van de opleiding te spenderen aan semiwetenschappelijk geleuter. Ik sluit me graag aan bij Oomens mantra: doen is het nieuwe denken.

Peter Bakens voormalig docent ­hbo-verpleegkunde, Den Haag

Oren

Als Trump zou zeggen achter mijn ideeën te staan, zou ik me achter mijn oren krabben. En denken: wat doe ik fout dat een potentiële couppleger achter mij staat?

Pieter Langemeijer Elst (Ut.)

Apotheken

Om begrijpelijke redenen worden steeds meer betalingen per pin verricht, in plaats van contant. Wanneer een willekeurige ondernemer ervoor kiest uitsluitend pinbetalingen te accepteren, is het aan de klant om daarmee al dan niet akkoord te gaan. Wil je of kun je om welke reden dan ook niet pinnen, dan ga je naar de concurrent.

Bij apotheken ligt dat echter anders. Zij hebben een monopoliepositie op de verstrekking van receptgeneesmiddelen en zodoende kunnen zich bij ‘uitsluitend pinnen’ situaties voordoen die uitermate ongewenst zijn.

Een apotheker draagt niet alleen een ondernemersrisico maar heeft bovenal maatschappelijk en farmaceutisch/medisch een grote en unieke verantwoordelijkheid. Formeel mag het allemaal juridisch wel kunnen, maar moreel is dit, ook volgens De Nederlandsche Bank, verwerpelijk. Een beroep op de apothekers om deze puur ambtelijke, starre, statische en eenzijdige maatregel te herroepen zou dienstbaar zijn aan hun patiënten en recht doen aan een patiëntgerichte en klantvriendelijke benadering.

A. Davidson Voorburg

Kankergeil

Mensen die het woord kanker als krachtterm gebruiken, ik heb er maar weinig mee. Helemaal sinds mijn moeder 27 jaar geleden op 47-jarige leeftijd aan die ziekte overleed. Vanaf afgelopen zaterdag denk ik daar toch wat anders over. Dat komt door Abel van Gijlswijk. In een aantal frisse, goed doordachte en onderbouwde zinnen, legt hij uit waarom dat woord wat hem betreft juist wél de nodige meerwaarde heeft. Dit kraakheldere betoog is een mooi onderdeel van een sowieso toch al erg interessant interview.

Persoonlijk zal ik het woord nog altijd niet gaan gebruiken. Alhoewel, één keer dan: kankergeil stukkie hoor!

Dennis Dekker Epe