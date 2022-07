Willen we op sociale media wel ‘echt’ zijn?

Bas uit havo 4, mijn eerste grote liefde en inmiddels een einddertiger met een winkel in reisartikelen, zat in mijn geboortedorp een pannetje mosselen te eten. Ik zag het toen ik de app BeReal opende, het Franse sociale medium dat al twee jaar bestaat, maar de afgelopen maanden pas een hit werd. Niet dat ik als oudbakken millennial direct de doelgroep ben. Het gros van de 20 miljoen gebruikers is tussen de 16 en 24 jaar, BeReal is het domein van Gen Z. Maar voor een hoogbejaarde internetter die de filter nog geboren heeft zien worden, is het wel een verfrissend concept.

De oplettende lezer had vast al een vaag vermoeden, maar op BeReal is het de bedoeling dat je ‘echt’ bent. Hier geen digitale opsmuk en niet de optie om uit honderd foto’s de beste te kiezen. Onmogelijk ook om alle onwelgevalligheden buiten beeld houden, zoals de drommen toeristen die iets verderop precies dezelfde foto staan te maken. De app gebruikt zowel je frontcamera als je selfiecamera: een foto van je gelaat betekent dus ook een foto van je uitzicht, en vice versa.

Gebruikers krijgen dagelijks, maar steeds op een ander moment een notificatie: tijd om te laten zien hoe echt je bent. Het idee is dat iedereen binnen twee minuten een foto maakt en deelt, zodat je van al je vrienden tegelijk kunt zien wat ze aan het doen zijn, of zich dat nou onder een palmboom of onder een systeemplafond afspeelt. Uitstellen kan, maar hoe verder van de deadline, hoe minder real je overkomt. Het is niet de bedoeling dat je alleen de fotogeniekste momenten van je dag deelt, daar hebben we Instagram al voor.

Althans, daar hádden we Instagram voor, voordat het fotoplatform liever een videoplatform wilde zijn. Over die ontwikkeling lieten deze week onder anderen Kylie Jenner (361 miljoen volgers) en Kim Kardashian (326 miljoen volgers) hun onvrede blijken. ‘Make Instagram Instagram again’, luidde de oproep van de zussen, gedeeld op de plek waar ze ooit hun supersterrenschap verkregen met foto’s die ze tot in de goddelijke perfectie bewerkten. ‘Stop trying to be TikTok’. Twee dagen na de kritiek liet Instagram weten de vernieuwingen deels terug te draaien.

Wie rijk en beroemd is geworden vanwege een zorgvuldig geboetseerd digitaal alter ego – en dat zijn er op Instagram nogal wat – heeft geen baat bij meer echtheid. Niet dat video niet kan worden gemanipuleerd, maar het heeft iets meer voeten in de aarde om op bewegend beeld diezelfde kardashianeske volmaaktheid te bereiken. Instagramfilmpjes van Kim Kardashian worden door critici en roddelsites graag frame voor frame ontleed. Zijn dit geen littekens van haar plastische chirurgie? En waarom bevindt haar wenkbrauw zich ineens buiten haar gezicht?

Sinds de oprichting van Instagram meer dan tien jaar geleden is er veelvuldig gewezen op de schadelijke effecten van al die perfecte plaatjes. Niet bij de Kardashian-Jenners, die steenrijk werden met het verkopen van make-up, corrigerende onderkleding en dieetpillen, maar bij de gewone gebruikers, wier onzekerheid over hun middelmatige lippen, hun middelmatige leven en hun middel-heupratio te gelde werd gemaakt. Om de zoveel tijd wordt er daarom een nieuw platform opgericht dat het tegenovergestelde beoogt te zijn, zoals Poparazzi, Dispo en nu BeReal, al komen de gebruikersaantallen niet in de buurt bij die van Instagram.

Het is ook nog maar de vraag hoe authentiek we op sociale media echt willen zijn. ‘Kan de BeReal nu komen, ik zie er goed uit’, schreef de 19-jarige Nienke op Twitter, hopend dat het dagelijkse fotomoment haar gunstig gezind zou zijn. Een filtertje zou het vast helemaal afmaken.